В Перми задержан бывший генеральный директор ИК «Витус»

Posted 16 января, 16:15
Published 16 января, 16:15
Modified 16 января, 16:17
Updated 16 января, 16:17
Представитель московского ООО «Квадра групп» и бывший гендиректор инвестиционной компании «Витус» Дмитрий Седов арестован в Перми по подозрению в мошенничестве и обвинению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает «РБК Пермь».
Следствие полагает, что он причастен к сдаче непригодных к проживанию многоквартирных домов в Кудымкаре. Покупатели аварийных квартир уже отсудили у компании-застройщика в возмещение убытков на капитальный ремонт более 139,1 млн рублей. Как отмечает издание, компания задолжала владельцам жилья 96,6 млн рублей.
Исполнительный лист на 42,5 млн рублей, выданный 27 декабря 2024 года, стал продолжением строительных споров. В эту сумму вошли расходы, которые администрация Кудымкара понесла на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Виталия Онькова, 24б. Часть квартир в этом доме была куплена властями для переселения в них детей-сирот и обитателей аварийного жилья. На проект выделялись средства из федерального, краевого и местного бюджетов, отмечает издание.
Дмитрий Седов действовал как представитель по доверенности от ООО «Квадра групп». 13 мая 2024 года он был объявлен в федеральный розыск. А 2 июля заочно обвинен в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 10 января 2025 года силовики пришли с обыском в одну из его пермских квартир и задержали. На другой день Свердловский районный суд Перми поддержал просьбу СКР, отправив обвиняемого Седова в СИЗО до 9 февраля.
Совладелец ГК «ВИТУС» Дмитрий Попов признан виновным по ч.4ст. 159 УК РФ (мошенничество). Суд установил, что с 2016 по 2019 годы осужденный под видом заключения договоров займа, которые не были обеспечены и являлись заведомо невозвратными, похитил у холдинга 504 млн рублей, принадлежащие дочерним организациям «ВИТУСа». 1 августа минувшего года Ленинский районный суд Перми назначил виновному наказание в виде пяти лет заключения в колонии общего режима.