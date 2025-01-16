В Перми задержан бывший генеральный директор ИК «Витус»

Дмитрий Седов действовал как представитель по доверенности от ООО «Квадра групп». 13 мая 2024 года он был объявлен в федеральный розыск. А 2 июля заочно обвинен в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). 10 января 2025 года силовики пришли с обыском в одну из его пермских квартир и задержали. На другой день Свердловский районный суд Перми поддержал просьбу СКР, отправив обвиняемого Седова в СИЗО до 9 февраля.