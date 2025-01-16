В суд передано дело руководителя дорожно-строительной компании из Перми

Следствием установлено, что в период с 1 января 2016 года по 28 марта 2018 года обвиняемый, являясь лицом, выполняющим управленческие функции коммерческой организации по строительным и ремонтным работам на объектах в Пермском крае и Удмуртской Республике, уклонился от уплаты налогов в размере более 70 млн. рублей.