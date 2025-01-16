В суд передано дело руководителя дорожно-строительной компании из Перми

Posted 16 января, 15:11
Published 16 января, 15:11
Modified 16 января, 15:13
Updated 16 января, 15:13
В Перми директор коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По информации журналиста Properm.ru, речь идет о директоре и совладельце компании «Дорожник» Анатолии Старкове.
Компания выступала подрядчиком по дорожно-строительным контрактам УАДиТ Пермского края и администраций территорий. Также Старков учредил еще несколько номерных одноименных компаний — «Дорожник 3» — «Дорожник 5» — в разных районах Прикамья. Ранее Старков фигурировал в материалах уголовного дела о даче миллионной взятки бывшему руководителю УАДиТ Сергею Белоконю. В 2016 году Белоконь был приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима.
Следствием установлено, что в период с 1 января 2016 года по 28 марта 2018 года обвиняемый, являясь лицом, выполняющим управленческие функции коммерческой организации по строительным и ремонтным работам на объектах в Пермском крае и Удмуртской Республике, уклонился от уплаты налогов в размере более 70 млн. рублей.
В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого в размере более 160 млн рублей. Добровольно обвиняемым возмещен материальный ущерб в размере 33 млн рублей.
Следствием при участии сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю и налогового органа собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.