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Posted 16 января, 15:11

Published 16 января, 15:11

Modified 16 января, 15:13

Updated 16 января, 15:13

В суд передано дело руководителя компании из Перми, скрывшего 70 млн рублей

В суд передано дело руководителя дорожно-строительной компании из Перми

16 января 2025, 15:11
Фото: 1MI.

В суд передано дело руководителя компании из Перми, скрывшего 70 млн рублей

Сюжет
Налоги
Он не уплатил налогов на сумму более 70 миллионов рублей.

В Перми директор коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По информации журналиста Properm.ru, речь идет о директоре и совладельце компании «Дорожник» Анатолии Старкове.

Компания выступала подрядчиком по дорожно-строительным контрактам УАДиТ Пермского края и администраций территорий. Также Старков учредил еще несколько номерных одноименных компаний — «Дорожник 3» — «Дорожник 5» — в разных районах Прикамья. Ранее Старков фигурировал в материалах уголовного дела о даче миллионной взятки бывшему руководителю УАДиТ Сергею Белоконю. В 2016 году Белоконь был приговорен к восьми годам заключения в колонии строгого режима.

Следствием установлено, что в период с 1 января 2016 года по 28 марта 2018 года обвиняемый, являясь лицом, выполняющим управленческие функции коммерческой организации по строительным и ремонтным работам на объектах в Пермском крае и Удмуртской Республике, уклонился от уплаты налогов в размере более 70 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем наложен арест на имущество и денежные средства обвиняемого в размере более 160 млн рублей. Добровольно обвиняемым возмещен материальный ущерб в размере 33 млн рублей.

Следствием при участии сотрудников УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю и налогового органа собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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