Власти четырёх округов Прикамья отменили крещенские купания

Posted 16 января, 14:39
Published 16 января, 14:39
Modified 16 января, 14:41
Updated 16 января, 14:41
В четырёх муниципалитетах Прикамья местные власти приняли решение не организовывать крещенских купаний и, соответственно, купелей. Подсчитали муниципалитеты, отменившие окунания в прорубь, в «АиФ-Пермь».
Так об отмене ритуала администрации Сивинского и Александровского округов рассказали во вторник 14 января. Власти опубликовали сообщение в официальных пабликах и объяснили причину запрета.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, оказавшими негативное влияние на формирование ледяного покрова на водоёмах, и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах запрещено проведение массовых купаний граждан», — отметили власти.
Позже аналогичные сообщения об отмене купаний появились 15 и 16 января в Чусовском и Кизеловском округах. В муниципалитетах рассказали, что проводить купания не планируют. В то же время в Чусовом жителям предложили посетить праздничные богослужения и купели возле святых мест.