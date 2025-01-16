properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января, 14:39

Published 16 января, 14:39

Modified 16 января, 14:41

Updated 16 января, 14:41

Власти четырёх округов в Пермском крае запретили крещенские купания

Власти четырёх округов Прикамья отменили крещенские купания

16 января 2025, 14:39
Фото: properm.ru.

Власти четырёх округов в Пермском крае запретили крещенские купания

Поводом для такого решения чаще всего был недостаточно крепкий лёд на водоёмах.

В четырёх муниципалитетах Прикамья местные власти приняли решение не организовывать крещенских купаний и, соответственно, купелей. Подсчитали муниципалитеты, отменившие окунания в прорубь, в «АиФ-Пермь».

Так об отмене ритуала администрации Сивинского и Александровского округов рассказали во вторник 14 января. Власти опубликовали сообщение в официальных пабликах и объяснили причину запрета.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, оказавшими негативное влияние на формирование ледяного покрова на водоёмах, и в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах запрещено проведение массовых купаний граждан», — отметили власти.

Позже аналогичные сообщения об отмене купаний появились 15 и 16 января в Чусовском и Кизеловском округах. В муниципалитетах рассказали, что проводить купания не планируют. В то же время в Чусовом жителям предложили посетить праздничные богослужения и купели возле святых мест.

Читайте также:
Третий муниципалитет Пермского края запретил купаться в проруби в КрещениеКрещенские купания запретили в Сивинском округе. ПочемуТри купели откроют в Перми для крещенских купаний
#Общество#Крещение#Крещенские купания#Крещение Господне
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика