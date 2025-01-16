Возобновлен конкурс на проектирование места отдыха у Мотовилихинского пруда

Posted 16 января, 03:35
Published 16 января, 03:35
Modified 16 января, 03:41
Updated 16 января, 03:41
Торги на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории у Мотовилихинского пруда возобновлены. Согласно информации на портале госзакупок, власти снова ищут исполнителя. Электронный конкурс вернулся на этап подачи заявок в минувший вторник, 14 января.
В середине декабря торги по определению подрядчика были отменены. Дело в том, что один из участников конкурса, ООО «„ПСК КамаМост“», усмотрел в конкурсной документации возведение капитальных объектов и сооружений, например, административно-бытового комплекса, ливневой канализации и других. По мнению компании, при обустройстве объектов озеленения строительство капитальных объектов не предусматривается.
Однако комиссия из представителей Пермского УФАС провела внеплановую проверку. Из результатов мероприятия следует, что на особо охраняемой природной территории (ООПТ, которой и является участок вокруг Мотовилихинского пруда и сам водоем) допускается появление объектов капитального строительства и других элементов благоустройства, если они не нарушают режимы охраны и использования ООПТ и отвечают градостроительным требованиям. Подрядчик не представил в адрес комиссии доказательств, что капитальные сооружения не могут появиться на территории Мотовилихинского пруда.
На создание проекта благоустройства территории пруда в Мотовилихе выделено более 14,9 млн рублей из городского бюджета. Подрядчик должен приступить к выполнению работ 14 февраля, но не ранее даты заключения контракты. По техническом заданию, исполнителю дается срок до 25 декабря этого года. Заявки от участников конкурса принимаются до 30 января.