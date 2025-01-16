Возобновлен конкурс на проектирование места отдыха у Мотовилихинского пруда

Однако комиссия из представителей Пермского УФАС провела внеплановую проверку. Из результатов мероприятия следует, что на особо охраняемой природной территории (ООПТ, которой и является участок вокруг Мотовилихинского пруда и сам водоем) допускается появление объектов капитального строительства и других элементов благоустройства, если они не нарушают режимы охраны и использования ООПТ и отвечают градостроительным требованиям. Подрядчик не представил в адрес комиссии доказательств, что капитальные сооружения не могут появиться на территории Мотовилихинского пруда.