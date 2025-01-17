«Домклик» определил, сколько можно выторговать при покупке жилья на вторичном рынке

Posted 17 января, 14:40
Published 17 января, 14:40
Modified 17 января, 14:46
Updated 17 января, 14:46
Исследование, основанное на данных о купленных через платформу «Домклик» квартирах, охватывает период с декабря прошлого года до начала января текущего года. География исследования включает 17 крупнейших регионов России, среди которых мегаполисы Москва и Санкт-Петербург, пишет inkazan.ru.
По информации сервиса «Домклик», в лидирующих регионах — Воронежской области и Краснодарском крае — скидки на готовые квартиры составляют в среднем 11,4% и 11,3% соответственно. В Волгоградской области показатель достигает 7,6%.
В целом по России средний размер скидки на вторичном рынке жилья за указанный период составил 6%. То есть покупатель, приобретающий стандартную квартиру примерно за 5 миллионов рублей, может сэкономить порядка 300 тысяч рублей, поясняют в «Домклик».
В Санкт-Петербурге же продавцы менее склонны идти на уступки, средняя скидка здесь составляет всего 3,3%. Меньше всего скидок также наблюдается в Новосибирской области (3,9%) и Красноярском крае (4%). Продавцы вторичного жилья в Москве и Подмосковье также не очень уступчивы и предлагают дисконты 4,1% и 4,5% соответственно.
Размер скидок в Омской, Свердловской и Самарской областях, а также в Пермском крае колебался от 5,1% до 5,4%. В Челябинской, Нижегородской областях и Башкортостане он составил от 6,2% до 6,7%, в Татарстане и Ростовской области зафиксировано 7% и 7,2% соответственно.
Анализируя динамику скидок за полгода с момента отмены массовой льготной ипотеки в июне 2024 года, эксперты отметили, что в целом по России величина дисконта на вторичном рынке не очень изменилась. Исключение составляют Воронежская область и Краснодарский край, где покупатели сбивают цену более чем на 11%.
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что, несмотря на сохранение ключевой ставки на высоком уровне с конца 2023 года, интерес к уже готовому жилью оставался стабильным до ноября 2024 года. Это объясняет, почему цены на квартиры не снижались заметно и изменения в поведении продавцов были минимальными: стоимость квадратного метра изменилась всего на 1%, а уровень торга уменьшился на 0,2 процентного пункта.
В то же время он подчеркнул, что в конце 2024 года наблюдалось резкое увеличение темпов падения спроса, что может привести к более значительным изменениям в будущем.