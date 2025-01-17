«Домклик» определил, сколько можно выторговать при покупке жилья на вторичном рынке

Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что, несмотря на сохранение ключевой ставки на высоком уровне с конца 2023 года, интерес к уже готовому жилью оставался стабильным до ноября 2024 года. Это объясняет, почему цены на квартиры не снижались заметно и изменения в поведении продавцов были минимальными: стоимость квадратного метра изменилась всего на 1%, а уровень торга уменьшился на 0,2 процентного пункта.