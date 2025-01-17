Две трети магазинов федеральной сети бытовой техники закрылись в Перми

Число торговых точек RBT уже уменьшилось более, чем втрое — с 16 до пяти. Через две недели закроется самый крупный магазин сети в ТЦ «Новая столица». По данным источника на рынке торговли, компания не уходит с пермского рынка, а оптимизирует сеть.