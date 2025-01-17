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Posted 17 января, 03:02

Published 17 января, 03:02

Modified 17 января, 03:05

Updated 17 января, 03:05

Две трети магазинов федеральной сети бытовой техники закрылись в Перми

Две трети магазинов федеральной сети бытовой техники закрылись в Перми

17 января 2025, 03:02
Фото: Google maps.
Из 16 точек RBT остались только пять.

В Перми закрылось большинство точек федеральной сети бытовой техники и электроники. Скоро закроется самый крупный магазин сети в краевой столице, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Число торговых точек RBT уже уменьшилось более, чем втрое — с 16 до пяти. Через две недели закроется самый крупный магазин сети в ТЦ «Новая столица». По данным источника на рынке торговли, компания не уходит с пермского рынка, а оптимизирует сеть.

Сейчас в Перми работают четыре магазина (в ТЦ «Семь чудес», «Браво», «Садовый mall» и по улице Стахановской, 25) и одна партнерская точка сети по выдаче заказов (в ТЦ «Колизей Atrium»).

По словам экспертов, массовое закрытие магазинов бытовой техники и электроники связано с развитием онлайн-рынка. Сетям невыгодно содержать крупные торговые площади, они стремятся совмещать точки продаж с функцией выдачи интернет-заказов.

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#Торговля#Магазин#Закрытие#Ритейл#Бытовая техника#Электроника
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