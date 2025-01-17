Экс-начальник колонии для силовиков снова не смог выйти из СИЗО

Третьего обвиняемого во взятках в ИК-37, бывшего замруководителя колонии Андрея Шварева в декабре приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 миллионов. Также его лишили звания «подполковник внутренней службы». Сейчас адвокаты Шварева пытаются обжаловать приговор. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева.