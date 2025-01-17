Экс-начальник колонии для силовиков снова не смог выйти из СИЗО

Posted 17 января, 12:49
Published 17 января, 12:49
Modified 17 января, 12:51
Updated 17 января, 12:51
Судья Пермского краевого суда Вероника Александрова сегодня, 17 января, оставила без изменений решение первой инстанции в отношении бывшего начальника ИК-37 Ильи Асламова и бизнесмена Олега Попова. Они останутся в СИЗО до 17 марта.
В минувший понедельник судья Татьяна Мейлер отказала им в применении более мягкой меры пресечения и удовлетворила ходатайство следствия, оставив Асламова и Попова под арестом в общей сложности на срок до года. Ходатайство следствия рассматривали в Свердловском районном суде, в следующий раз следствие сможет обратиться по вопросу продления ареста в краевой суд.
Асламов обвиняется в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Попов считается следствием взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ). Оба они виновными себя не признают, их адвокаты ходатайствовали о применении более мягкой меры пресечения или залога.
Третьего обвиняемого во взятках в ИК-37, бывшего замруководителя колонии Андрея Шварева в декабре приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 миллионов. Также его лишили звания «подполковник внутренней службы». Сейчас адвокаты Шварева пытаются обжаловать приговор. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева.