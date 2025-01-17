properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 12:49

Published 17 января, 12:49

Modified 17 января, 12:51

Updated 17 января, 12:51

Экс-начальник колонии для силовиков снова не смог выйти из СИЗО

Экс-начальник колонии для силовиков снова не смог выйти из СИЗО

17 января 2025, 12:49
Фото: properm.ru.
Экс-начальник ИК-37 Илья Асламов и бизнесмен Олег Попов пытались обжаловать свой арест в СИЗО.

Судья Пермского краевого суда Вероника Александрова сегодня, 17 января, оставила без изменений решение первой инстанции в отношении бывшего начальника ИК-37 Ильи Асламова и бизнесмена Олега Попова. Они останутся в СИЗО до 17 марта.

В минувший понедельник судья Татьяна Мейлер отказала им в применении более мягкой меры пресечения и удовлетворила ходатайство следствия, оставив Асламова и Попова под арестом в общей сложности на срок до года. Ходатайство следствия рассматривали в Свердловском районном суде, в следующий раз следствие сможет обратиться по вопросу продления ареста в краевой суд.

Асламов обвиняется в покушение на получение взятки (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 290), а Попов считается следствием взяткодателем (ст. 291.1 УК РФ). Оба они виновными себя не признают, их адвокаты ходатайствовали о применении более мягкой меры пресечения или залога.

Третьего обвиняемого во взятках в ИК-37, бывшего замруководителя колонии Андрея Шварева в декабре приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 5,5 миллионов. Также его лишили звания «подполковник внутренней службы». Сейчас адвокаты Шварева пытаются обжаловать приговор. Уголовное дело по фактам преступлений в ИК-37 было возбуждено после обращения в Генпрокуратуру РФ отбывающего там наказание за убийство и покушение на убийство с проникновением в жилище Руслана Алиева.

Глава Чусового поручился за обвиняемого во взятках экс-начальника колонии
Узнать подробнее
#Общество#Суд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика