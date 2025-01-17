ЕСПЧ присудил компенсацию экс-активисту пермского штаба Навального*

Posted 17 января, 06:46
Published 17 января, 06:46
Modified 17 января, 06:48
Updated 17 января, 06:48
Европейский суд по правам человека присудил экс-активисту пермского штаба Навального* Юрию Боброву компенсацию в размере 5 тыс. евро. Об этом сам Бобров сообщил в своем Telegram-канале, его интересы в судах представляла юрист Елена Першакова. Решение ЕСПЧ было опубликовано вчера, 16 января. Сам Бобров сейчас находится не в России.
Компенсация была присуждена за несколько задержаний Юрия Боброва, произошедших на фоне протестных акций, организованных штабом Навального 22 сентября, с 8 по 10 октября 2017 года, а также с 31 января по 1 февраля 2021 года. Кроме того, ЕСП постановил, что суд не был беспристрастен ввиду отсутствия стороны обвинения в производстве по делу об административном правонарушении — решения зафиксированы 24 октября 2017, 14 ноября 2018 и 4 февраля 2021 года Пермским краевым судом.
Также ЕСПЧ отметил, что Бобров неоднократно был осужден за призывы к участию в митингах. Например, 8 октября 2017 года он был арестован и осужден по административной статье ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ со штрафом 20 тыс. рублей. Суд установил, что активист публиковал в соцсети «ВКонтакте» сообщения с призывом выйти на несанкционированный митинг. И в том же октябре Юрия Боброва арестовали на пять суток за публикацию подобных сообщений в Telegram-канале.
16 сентября 2022 года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Решения суда в нашей стране не исполняются, однако он продолжает рассматривать жалобы граждан на действия властей.
*штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены в России. Покойный Алексей Навальный внесен в реестр экстремистов и террористов РФ.