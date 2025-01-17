ЕСПЧ присудил компенсацию экс-активисту пермского штаба Навального*

Также ЕСПЧ отметил, что Бобров неоднократно был осужден за призывы к участию в митингах. Например, 8 октября 2017 года он был арестован и осужден по административной статье ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ со штрафом 20 тыс. рублей. Суд установил, что активист публиковал в соцсети «ВКонтакте» сообщения с призывом выйти на несанкционированный митинг. И в том же октябре Юрия Боброва арестовали на пять суток за публикацию подобных сообщений в Telegram-канале.