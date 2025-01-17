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Posted 17 января, 01:52

Published 17 января, 01:52

Modified 17 января, 04:46

Updated 17 января, 04:46

Где и как купаться пермякам в Крещение, чтобы не умереть

Где и как купаться пермякам в Крещение, чтобы не умереть

17 января 2025, 01:52
Фото: properm.ru.
Делимся картой прорубей и рекомендациями, как сохранить здоровье, соблюдая экстремальную традицию.

В воскресенье, 19 января, верующие будут отмечать Крещение. В ночь перед праздником многие будут окунаться в прорубь. Properm.ru рассказывает, где и как сделать это, чтобы остаться целым и невредимым.

Где купаться?

Проруби будут оборудованы только в Свердловском и Мотовилихинском районах. В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря). Здесь купание будет организовано с 22:00 18 января до 05:00 19 января.

В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской Православной церкви) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём. В Верхней Курье купель будет открыта с 22:00 18 января до 06:00 19 января. На Мотовилихинском пруду окунуться в прорубь можно будет с 22:00 18 января до 10:00 19 января.

Фото: properm.ru

Окунаться можно только там. Во-первых, в других местах лед может быть непрочным, и есть риск провалиться. Во-вторых, в специально оборудованных купелях делают все, чтобы крещенское купание было максимально комфортным. Там есть спуск в воду, дежурят спасатели и медики, есть место, где можно погреться и переодеться.

Кому можно купаться в проруби?

Взрослым, здоровым и трезвым людям. Роспотребнадзор не рекомендует окунаться пожилым, беременным и детям. Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки в силу возрастных физиологических особенностей не способен защитить детский организм от резкого переохлаждения.

Погружаться в ледяную воду категорически нельзя людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы.

Как правильно купаться в проруби?

  • Наденьте удобную, нескользкую и легкоснимаемую обувь. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Можно надеть специальные резиновые тапочки, которые защищают ноги от острых камней и соли, а также предотвратят скольжение по льду.
  • Лестница для спуска в воду должна быть устойчивой. Желательно для подстраховки опустить в воду край толстой веревки с узлами, чтобы помочь купающимся при выходе из воды. Противоположный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу.
  • Окунаться в воду лучше по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не ныряйте в прорубь вперед головой. Первыми в воду опускаются ноги.
  • Дольше одной минуты в проруби задерживаться не рекомендуется, чтобы не получить общее переохлаждение.
  • После купания разотрите себя махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и выпейте горячий чай — лучше всего из ягод и фруктов.

Как подготовиться к купанию?

Резкое погружение в холодную воду создает большую нагрузку на сердце, повышает кровяное давление, учащает пульс. Поэтому до купания обязательно необходимо проконсультироваться с врачом. Перед купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

#Здоровье#Пермь#Крещение#Крещенские купания#Прорубь
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