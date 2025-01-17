Где и как купаться пермякам в Крещение, чтобы не умереть

Posted 17 января, 01:52
Published 17 января, 01:52
Modified 17 января, 04:46
Updated 17 января, 04:46
В воскресенье, 19 января, верующие будут отмечать Крещение. В ночь перед праздником многие будут окунаться в прорубь. Properm.ru рассказывает, где и как сделать это, чтобы остаться целым и невредимым.
Проруби будут оборудованы только в Свердловском и Мотовилихинском районах. В Свердловском районе окунуться можно будет на улице Пристанционной, 38 (на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря). Здесь купание будет организовано с 22:00 18 января до 05:00 19 января.
В Мотовилихинском районе определено два места для организации купелей: в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53 (на территории около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской Православной церкви) и на Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём. В Верхней Курье купель будет открыта с 22:00 18 января до 06:00 19 января. На Мотовилихинском пруду окунуться в прорубь можно будет с 22:00 18 января до 10:00 19 января.
Окунаться можно только там. Во-первых, в других местах лед может быть непрочным, и есть риск провалиться. Во-вторых, в специально оборудованных купелях делают все, чтобы крещенское купание было максимально комфортным. Там есть спуск в воду, дежурят спасатели и медики, есть место, где можно погреться и переодеться.
Взрослым, здоровым и трезвым людям. Роспотребнадзор не рекомендует окунаться пожилым, беременным и детям. Тонкий слой подкожно-жировой клетчатки в силу возрастных физиологических особенностей не способен защитить детский организм от резкого переохлаждения.
Погружаться в ледяную воду категорически нельзя людям с тяжёлыми хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые бронхиты, пневмония, астмы.
Резкое погружение в холодную воду создает большую нагрузку на сердце, повышает кровяное давление, учащает пульс. Поэтому до купания обязательно необходимо проконсультироваться с врачом. Перед купанием в проруби специалисты рекомендуют разогреть тело, сделав разминку, пробежку.