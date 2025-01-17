Где и как купаться пермякам в Крещение, чтобы не умереть

Окунаться можно только там. Во-первых, в других местах лед может быть непрочным, и есть риск провалиться. Во-вторых, в специально оборудованных купелях делают все, чтобы крещенское купание было максимально комфортным. Там есть спуск в воду, дежурят спасатели и медики, есть место, где можно погреться и переодеться.