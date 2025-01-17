Каждый пятый офисный работник в Перми не проходил инструктаж по инфобезопасности

Офисные работники в целом достаточно высоко оценивают свои знания и навыки в сфере защиты информации и персональных данных — на 3,9 по пятибалльной шкале (где 1 — очень плохо, а 5 — отлично). Однако увереннее остальных чувствуют себя те, кто проходил обучение недавно (менее 6 месяцев назад): их средняя оценка собственной компетентности в сфере кибербезопасности — 4,2 балла. Для сравнения, у прошедших обучение более года назад средняя оценка — уже 3,8 балла, у ни разу не проходивших — всего 3,4 балла.