Курт Кобейн, смородина и квартира за 2 миллиона. Новости недели в Пермском крае

Минувшим летом один из покупателей торговой сети «Монетка» решил участвовать в розыгрыше призов. Он предоставил рекламодателю требуемые чеки на необходимую сумму и свои персональные и контактные данные. Мужчина выиграл главный приз — холодильник, с чем можно было бы его поздравить, но…