Курт Кобейн, смородина и квартира за 2 миллиона. Новости недели в Пермском крае

Posted 17 января, 12:59
Published 17 января, 12:59
Modified 17 января, 12:59
Updated 17 января, 12:59
Портал Properm.ru составил традиционный ежегодный рейтинг, в котором рассказал о сотне самых заметно влияющих на жизнь Пермского края людей.
ТОП-5 рейтинга замкнул богатейший пермяк, бенефициар «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев. А еще один богатейших пермяк, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин по мнению экспертов Properm.ru занял 96 строчку ТОП-100.
Минувшим летом один из покупателей торговой сети «Монетка» решил участвовать в розыгрыше призов. Он предоставил рекламодателю требуемые чеки на необходимую сумму и свои персональные и контактные данные. Мужчина выиграл главный приз — холодильник, с чем можно было бы его поздравить, но…
Пермяк не присутствовал лично в магазине, когда проводился финальный розыгрыш. И приз не получил, увы.
В Ленинском районном суде рассмотрели иск прокуратуры к министру закупок Пермского края Алексею Зарубину. Прокуратура требует изъять в доход государства квартиру и земельный участок, которые принадлежат Зарубину, однако зарегистрированы на его родственников.
Чиновник говорит, что купил недвижимость у моря за 2,2 млн рублей. А прокуратура оценила ее в 27 млн рублей. Алексей Зарубин заявил, что делает крупные покупки за наличные средства.
Один из акционеров Пермской кондитерской фабрики Алексей Пыхтеев займется выращиванием смородины. Он зарегистрировал ООО «Жизньягода» в деревне Белое Озеро.
«Жизньягоду» учредил сам Пыхтеев. Ожидается, что примерная площадь сбора урожая достигнет 30-50 га.
На этой неделе СМИ начали активно писать о запрете названия улицы Курта Кобейна в урочище Зыковское поле Добрянского городского округа. Затем появилась информация, что власти узнали о таком наименовании и решили от него отказаться.
Однако глава администрации муниципалитета Дмитрий Антонов сообщил, что вопрос о переименовании улицы не рассматривается. В комментариях к посту о слухах о переименовании чиновники попросили не дезинформировать читателей. А улица носит название солиста культовой рок-группы Nirvana уже шесть лет минимум.