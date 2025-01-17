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Posted 17 января, 12:59

Published 17 января, 12:59

Modified 17 января, 12:59

Updated 17 января, 12:59

Курт Кобейн, смородина и квартира за 2 миллиона. Новости недели в Пермском крае

Курт Кобейн, смородина и квартира за 2 миллиона. Новости недели в Пермском крае

17 января 2025, 12:59
Фото: fusionbrain.ai.
Рассказываем, что интересного произошло в регионе за эти пять дней.

Два миллиардера в рейтинге влиятельности

Портал Properm.ru составил традиционный ежегодный рейтинг, в котором рассказал о сотне самых заметно влияющих на жизнь Пермского края людей.

ТОП-5 рейтинга замкнул богатейший пермяк, бенефициар «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев. А еще один богатейших пермяк, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин по мнению экспертов Properm.ru занял 96 строчку ТОП-100.

Неудача с холодильником

Минувшим летом один из покупателей торговой сети «Монетка» решил участвовать в розыгрыше призов. Он предоставил рекламодателю требуемые чеки на необходимую сумму и свои персональные и контактные данные. Мужчина выиграл главный приз — холодильник, с чем можно было бы его поздравить, но…

Пермяк не присутствовал лично в магазине, когда проводился финальный розыгрыш. И приз не получил, увы.

Квартира за 2 миллиона в Сочи

В Ленинском районном суде рассмотрели иск прокуратуры к министру закупок Пермского края Алексею Зарубину. Прокуратура требует изъять в доход государства квартиру и земельный участок, которые принадлежат Зарубину, однако зарегистрированы на его родственников.

Чиновник говорит, что купил недвижимость у моря за 2,2 млн рублей. А прокуратура оценила ее в 27 млн рублей. Алексей Зарубин заявил, что делает крупные покупки за наличные средства.

Новое занятие акционера кондитерской фабрики

Один из акционеров Пермской кондитерской фабрики Алексей Пыхтеев займется выращиванием смородины. Он зарегистрировал ООО «Жизньягода» в деревне Белое Озеро.

«Жизньягоду» учредил сам Пыхтеев. Ожидается, что примерная площадь сбора урожая достигнет 30-50 га.

Переименование улицы Курта Кобейна

На этой неделе СМИ начали активно писать о запрете названия улицы Курта Кобейна в урочище Зыковское поле Добрянского городского округа. Затем появилась информация, что власти узнали о таком наименовании и решили от него отказаться.

Однако глава администрации муниципалитета Дмитрий Антонов сообщил, что вопрос о переименовании улицы не рассматривается. В комментариях к посту о слухах о переименовании чиновники попросили не дезинформировать читателей. А улица носит название солиста культовой рок-группы Nirvana уже шесть лет минимум.

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#Общество#Пермь#Итоги
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