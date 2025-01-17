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Posted 17 января, 10:33

Published 17 января, 10:33

Modified 17 января, 10:36

Updated 17 января, 10:36

Мошенники зовут жителей Перми сниматься в кино

Мошенники зовут пермяков сниматься в кино

17 января 2025, 10:33
Фото: fusionbrain.ai.

Мошенники зовут жителей Перми сниматься в кино

Неизвестные просят паспортные данные и заставляют оплачивать кастинги.

АНО «Пермская кинокомиссия» предупреждает жителей Прикамья о мошенниках. Неизвестные размещают в социальных сетях объявления о проведении кастингов и проб для участия в проектах и просят паспортные данные.

Как сообщает пресс-служба Пермской кинокомиссии, все кастинги и пробы проводятся бесплатно. Участников съемочного процесса никогда не просят оплатить участие или купить бейджи, да и паспортные данные тоже не понадобятся. Вся достоверная информация о кастингах размещается только на официальной одноименной странице Пермской кинокомиссии «ВКонтакте» и в Telegram-канале. Если у вас возникли вопросы о съемках, то нужно задать их специалисту по набору актеров, чей контакт представители кинокомиссии всегда публикуют в объявлении. А если вы уже пострадали от мошенников, обращайтесь в полицию.

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#Общество#Пермь#Мошенники#Кино#Съемки#Пермская кинокомиссия
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