На месте полиция и скорая: в Перми эвакуировали учеников школы №16

В официальной группе школы уточняют, что сообщение о якобы заложенной бомбе поступило в 11:46. Учеников и педагогов эвакуировали в ДК «Искра». В учебном заведении отменили вторую смену на сегодня и пояснили, что школьники могут забрать свои вещи после 15:00.