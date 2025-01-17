На месте полиция и скорая: в Перми эвакуировали учеников школы №16

Posted 17 января, 08:37
Published 17 января, 08:37
Modified 17 января, 08:40
Updated 17 января, 08:40
Из здания инженерной школы №16 в микрорайоне Молодежный сегодня днем, 17 января, около 13:00, эвакуировали учеников и сотрудников. По предварительной информации, неизвестный позвонил в учебное заведение и сказал, что в здании заложено взрывное устройство, пишет Telegram-канал «Пермское чтиво».
По неофициальной информации канала, на место выехали экстренные службы. Никто не пострадал — тревога оказалась ложной. В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края уточнили, что сегодня на электронную почту школы поступило анонимное сообщение об угрозе минирования. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку. Были предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся в школе детей и сотрудников.
В официальной группе школы уточняют, что сообщение о якобы заложенной бомбе поступило в 11:46. Учеников и педагогов эвакуировали в ДК «Искра». В учебном заведении отменили вторую смену на сегодня и пояснили, что школьники могут забрать свои вещи после 15:00.
Власти предупреждают, что за распространение ложной информации о терактах предусмотрена уголовная ответственность. Вчера, 16 января, по Перми прокатилась волна сообщений о лжеминировании учебных заведений, в их числе были названы школа №146, Пермский профессионально-педагогический колледж и другие.