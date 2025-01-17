На СВО в декабре погиб житель Александровского округа

Posted 17 января, 07:53
Published 17 января, 07:53
Modified 17 января, 07:55
Updated 17 января, 07:55
Во время СВО погиб Игорь Шумков из Александровского округа, официально подтвердили местные власти. Военнослужащий родился 16 июля 1981 года, а скончался 26 декабря прошлого года, сообщают в пресс-службе администрации муниципалитета.
Похороны Игоря Шумкова состоятся в понедельник, 20 января. Церемония прощания пройдет в городском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Военнослужащего похоронят на кладбище Александровска.
СВО продолжается почти три года, начавшись 24 февраля 2022-го. Осенью 2022 года во время мобилизации на подготовку к военной службе и зону проведения СВО было направлено более 300 тыс. россиян. И по сей день жители России идут на службу по контракту с Минобороны РФ. Статистики о числе погибших в зоне боевых действий нет.