На СВО в декабре погиб житель Александровского округа

СВО продолжается почти три года, начавшись 24 февраля 2022-го. Осенью 2022 года во время мобилизации на подготовку к военной службе и зону проведения СВО было направлено более 300 тыс. россиян. И по сей день жители России идут на службу по контракту с Минобороны РФ. Статистики о числе погибших в зоне боевых действий нет.