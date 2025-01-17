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Posted 17 января, 15:33

Published 17 января, 15:33

Modified 17 января, 15:56

Updated 17 января, 15:56

Осуждён водитель, совершивший ДТП с 5 погибшими в Пермском крае

Осуждён дальнобойщик, который совершил ДТП с пятью погибшими в Прикамье

17 января 2025, 15:33
Фото: 1MI.

Осуждён водитель, совершивший ДТП с 5 погибшими в Пермском крае

Из-за небрежности водителя у его большегруза лопнуло колесо.

Осуждён дальнобойщик из Удмуртии, который совершил ДТП с пятью погибшими в Прикамье в июле 2023 года. Подробности сообщают в краевой прокуратуре.

В июле 2023 года днем грузовой автомобиль DAF с полуприцепом под управлением обвиняемого двигался по дороге «Большая Соснова — Частые» со стороны Ижевска в направлении Перми. На территории Большесосновского округа водитель, не учитывая особенности и состояние своего транспортного средства, превысил установленное ограничение скорости. В результате произошел пневматический взрыв с разгерметизацией переднего левого колеса большегруза. Водитель потерял контроль над управлением, выехал на полосу встречного движения, где фура столкнулась с автомобилями «Лада», Cherry Tigo и мотоциклом Yamaha.

В результате на месте автоаварии погибли четверо молодых людей, находившихся в Cherry Tigo, и водитель мотоцикла, а его пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью. Все погибшие — жители Удмуртии. Их возраст варьировался от 30 до 21 года.

По результатам судебной автотехнической экспертизы, назначенной сотрудниками органов внутренних дел, выявлено, что на колесе тягача была установлена шина с истекшим сроком службы и повреждениями.

Вину в совершении противоправного деяния фигурант не признал.

Большесосновский районный суд вынес приговор жителю Удмуртской Республики. Он признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также суд удовлетворил гражданские иски на общую сумму 4 млн рублей.

Пермский краевой суд оставил указанный приговор в части назначенного наказания без изменения, увеличив суммы компенсации морального вреда до 6 млн рублей.

#Происшествия#Суд#Прокуратура
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