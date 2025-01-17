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Posted 17 января, 05:38

Published 17 января, 05:38

Modified 17 января, 05:40

Updated 17 января, 05:40

В Перми до 1 марта продлили ограничение движения на участке ул. Окулова

Перекрытие участка улицы у площади Гайдара продлили до весны

17 января 2025, 05:38
Фото: Google Maps.

В Перми до 1 марта продлили ограничение движения на участке ул. Окулова

Сюжет
Третий мост
В прошлом году здесь готовились к строительству третьего моста через Каму.

В Перми продлили перекрытие движения на участке ул. Окулова в сторону площади Гайдара. Движение транспорта ограничено по одной полосе до наступления 00:00 1 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта Прикамья. В региональном Центре безопасности дорожного движения рассказали, что неудобства необходимы для обеспечения безопасности движения при проведении работ по устройству накопительного резервуара.

Фото: пресс-служба Минтранса Прикамья

Чиновники просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать поездки по городу. Ранее, в ноябре, данный участок уже закрывали до конца декабря по той же причине — устройство накопительного резервуара является частью подготовительных работ к строительству третьего моста через Каму.

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#Авто#Пермь#Ограничение движения#Минтранс#Перекрытие#Третий мост
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