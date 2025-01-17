Перекрытие участка улицы у площади Гайдара продлили до весны

Posted 17 января, 05:38
Published 17 января, 05:38
Modified 17 января, 05:40
Updated 17 января, 05:40
В Перми продлили перекрытие движения на участке ул. Окулова в сторону площади Гайдара. Движение транспорта ограничено по одной полосе до наступления 00:00 1 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта Прикамья. В региональном Центре безопасности дорожного движения рассказали, что неудобства необходимы для обеспечения безопасности движения при проведении работ по устройству накопительного резервуара.
Чиновники просят водителей отнестись к ситуации с пониманием и заранее планировать поездки по городу. Ранее, в ноябре, данный участок уже закрывали до конца декабря по той же причине — устройство накопительного резервуара является частью подготовительных работ к строительству третьего моста через Каму.