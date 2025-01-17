Пермяк избил бывшую сожительницу и её мать и осуждён за это

Posted 17 января, 13:23
Published 17 января, 13:23
Modified 17 января, 13:24
Updated 17 января, 13:24
Свердловский районный суд Перми вынес приговор ранее судимому жителю краевого центра. Мужчина избил сожительницу и её мать, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Осенью 2024 года мужчина, будучи ранее судимым за совершение преступления с применением насилия, в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избил бывшую сожительницу и её мать.
В судебном заседании, мужчина вину в совершении преступления признал частично. Он признан виновным по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость).
Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработной платы. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее за нанесенные травмы в результате драки на пороге клуба взыскана полумиллионная компенсация в пользу жителя Перми.