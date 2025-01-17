«Почта России» и РЖД работают над расширением географии почтовых контейнерных поездов

Posted 17 января, 17:58
Published 17 января, 17:58
Modified 17 января, 17:58
Updated 17 января, 17:58
Взаимодействие сторон предусматривает внедрение инновационных технологий и расширение географии перевозок по основным маршрутам. Одной из главных целей на этот год станет расширение использования технологии «грузовой конструктор». Уточним, что данная технология позволяет быстро отсоединять и присоединять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях по пути следования составов, что значительно сокращает время доставки почтовых и коммерческих грузов. Все поезда следуют по специально разработанному расписанию, пишет newizv.ru.
Новые маршруты проходят по таким направлениям, как Ворсино (Калужская область) — Иркутск, Люберцы (Подмосковье) — Угловая (Приморье), а также по другим. Наряду с этим планируется запуск международного маршрута Хуньчунь (Китай) — Москва.
Михаил Волков подчеркнул, что партнёрство с РЖД способствовало значительному развитию железнодорожных почтовых перевозок. В сентябре прошлого года был запущен новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока. Гендиректор «Почты России» считает, что благодаря совместным усилиям стороны смогут занять значительную долю на рынке логистики в этом секторе.
В 2023 году начал работу совместный проектный офис, который предложил более двух десятков инициатив, включая открытие новых трансграничных маршрутов, сокращение времени доставки крупногабаритных грузов и внедрение цифровых платформ для удобства клиентов.
Одним из успешных проектов стал запуск железнодорожного маршрута для международных отправлений между Хуньчунем и российскими городами Владивосток и Новосибирск. В 2024 году компании также запустили сервис доставки крупногабаритных грузов из Уссурийска в Москву с использованием почтовых вагонов.
Олег Белозёров обратил внимание на богатую ресурсную базу, которой обладают компании. Объединение возможностей позволит достичь значительного мультипликативного эффекта. Белозёров подчеркнул, что сотрудничество сторон основывается на самых современных цифровых решениях.