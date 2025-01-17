«Почта России» и РЖД работают над расширением географии почтовых контейнерных поездов

Взаимодействие сторон предусматривает внедрение инновационных технологий и расширение географии перевозок по основным маршрутам. Одной из главных целей на этот год станет расширение использования технологии «грузовой конструктор». Уточним, что данная технология позволяет быстро отсоединять и присоединять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях по пути следования составов, что значительно сокращает время доставки почтовых и коммерческих грузов. Все поезда следуют по специально разработанному расписанию, пишет newizv.ru.