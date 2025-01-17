Путевки в лагеря уже разбирают! Куда летом в Прикамье отправить детей и за сколько

Posted 17 января, 03:54
Published 17 января, 03:54
Modified 17 января, 03:54
Updated 17 января, 03:54
Готовь сани летом, а зимой — путевки на море и в детские лагеря. Уже в 2024 году путевки в детские лагеря Пермского края стали доступны меньшему количеству семей — из-за новых правил выдачи сертификатов. И родителям ничего не оставалось, как вместе где-то отдохнуть один раз, а на остальное каникулярное время отправить детей на дачи, к бабушкам (кому повезло, и у кого есть дачи и бабушки).
В целом с прошлого года ничего особенно не изменилось: лагерей — мало, цены высокие, помощь с доплатой по сертификатам положена только тем, у кого доход меньше двух прожиточных минимумов. Доплата рассчитывается не из рыночной цены путевки, а из в два раза меньшей, так называемой расчетной цены.
Например, путевка стоит 50 тыс. рублей, а расчетная стоимость 25 тыс. рублей. Родителям дадут сертификат на покупку путевки в размере 30, 70 или 100% от расчетной стоимости, от 25 тыс. рублей. Что делать, если вам дали сертификат на 7500, а путевка стоит 50 тыс. рублей? На этот вопрос у властей нет ответа второй год подряд.
Почему путевки дорогие? Потому что продукты дорогие, потому что лагерей мало. В официальном Реестре Пермского края не больше 70 загородных оздоровительных лагерей. Ну что это для огромного региона? Учитывая, что разбирают путевки самые разные танцевальные, спортивные секции, студии, творческие кружки и объединения.
Чего на самом деле много, и чем любят отчитываться власти — это лагеря дневного пребывания, в народе этот называется «площадки»: при школах-садиках, дворцах культуры-домах творчества. Вот через них проходит очень много детей. Правда, «площадки» работают, как правило, только в июне и только в первую половину дня. С обеда детей уже надо забирать, и предоставлять сами себе. А, еще есть палаточные лагеря, про них тоже любят отчитываться количеством человек. Если отправлять в них ребенка, лучше все же поставить прививки от клещевого энцефалита.
Кроме того, в Пермском крае работают профориентационные лагеря, например, математические или языковые (от языковых центров), есть единственный в своем роде лагерь «Новый город Дружный», эти организации не работают с господдержкой, которую родители могут получить от бюджета.
Самый дорогой — этот детский лагерь «Сосновый бор» — это санаторного типа лагерь, летние смены — 21 день (например, 1 июня — заезд, 21ого — выезд). Цена за путевку в июне 2025 года — 75 тыс. рублей. В прошлом году цена составляла 69,3 тыс. рублей. Такая вот инфляция, подорожал детский отдых на почти 6 тыс. рублей. Можно, правда, отправить ребенка на 14 дней, тогда цена составит 49,9 тыс. рублей. Из хорошего: лагерь расположен в Перми, но в такой части, где кругом сосны, свежий воздух, в путевку включены посещения бассейна, а за дополнительную плату можно прикупить и другие оздоровительные процедуры.
Загородный оздоровительный лагерь «Сказка» в Березниках ждет детей на отдых и просит за 1 смену в 21 день — 70 тыс. рублей. В прошлом году цена путевки составляла 60 тыс. рублей. Про бассейн информации нет, корпуса, как в пионерских лагерях советского детства — барачного типа, но, конечно, благоустроенные. Как и «Сосновый бор», «Сказка» просит внести предоплату за бронирование путевки. Всего за смену лагерь принимает 240 детей.
Известно, что крупные промышленные предприятия любят отправлять детей своих сотрудников в «Сосновый бор», в «Сказку», может, поэтому там такие цены, но обычной семье, в которой несколько детей, такую стоимость путевок вряд ли потянуть. К тому же в «Сказку» уже забронированы все путевки, на всё лето 2025 года!
Уже открыл бронирование и английский лагерь «Хилтон», 10 дней погружения в английскую культуру и языковую среду в корпусах одного из двух популярных прикамских курортов обойдутся родителям в 57-59 тыс. рублей. Есть у «Хилтона» и дневной лагерь, на базе ДК железнодорожников, там стоимость будет поменьше, программа рассчитана на 10 дней с 9.00 до 18.00.
«Нечайка» — еще один популярный у пермяков лагерь, находится в Ласьве, принимает сертификаты. В прошлом году смена здесь стоила — 59,5 тыс. рублей, в этом году — 69,5 тыс. рублей. Лагерь очень творческий, привлекает креативом, погружением в тот или иной вид искусства. Бронь путевок открыта, сертификаты принимают.
Лагерь «Задорный» 10 января начал принимать заявки на летнюю августовскую смену. Ожидаемая стоимость — 54000 рублей. Сертификаты принимаются. Этот лагерь существует с 1989 года, позиционирует себя как настоящий пионерский лагерь «строгого режима», там запрещены телефоны и другие гаджеты, лагерь принимает настоящих пионеров со всей страны, трепетно чтит и соблюдает свои традиции и правила. Тут могут отказать в путевке — без объяснения причин.
«Новый город Дружный» — инновационная программа. Единственный в России детский киногород. Лагерь, который стал прототипом лагеря в фильме Антона Богданова «Нормальный только я». Стоимость 12-дневной путевки в прошлом году составила 52500, в этом году цена и расписание смен еще уточняются, сертификаты лагерь не принимает.
Популярнейший лагерь (особенно у организованных групп кружков, спортивных секций) «Новое поколение» принимает в смену до 400 детей, в течение года — около трех тысяч, не только из Перми и Пермского края, но и других регионов России. Лагерь расположен в деревне Дворцовая Слудка. Бассейна там нет, но дети с удовольствием купаются в реке. В 2024 году стоимость смены 18 дней составляла 52 тыс. рублей. В 2025 году, наверное, будет все 60 тыс. рублей за 18 дней, но пока точно не известно, путевок в продаже еще нет, все ждут старта продаж, а разберут путевки довольно быстро — проверено временем.
Детский лагерь «Оранжевое настроение» — это отдых без гаджетов и развитие личности, в Нытвенском районе, в 90 км от Перми, нет интернета, зато есть огромные красивые терема, в них пятиместные номера. На каждые две комнаты — свой санузел (душ и туалет). У лагеря большая территория, в прошлом году путевка стоила 42,8 тыс. рублей, в этом году будет подороже, бронирование уже началось, путевки тоже разбирают быстро.
Лагерь «Центр Сокол» расположен в Усть-Качке, практически на территории курорта. Это небольшой лагерь, находится в безопасном, огороженном забором, благоустроенном трехэтажном корпусе, ребята гуляют по территории курорта, ходят в бассейн. Цена в прошлом году была очень демократичной, в районе 40 тыс. рублей, в 2025 году бронирование еще не открыто.
«Звездный» — лагерь в Перми, в микрорайоне Гайва. Стоимость путевки в 2024 году составляла от 51 до 58 тыс. рублей за 21 день в зависимости от смены, сертификаты принимают. В этом году информации о ценах и бронировании пока нет, будет позже.
Летний загородный лагерь «Восток-5» в 45 км от Перми, в деревне Растягаево, очень любят спортивные команды, секции и сообщества. 14 гектаров круглосуточно охраняемой территории подходит для летних сборов, правда, не для всех спортсменов подходит: бассейна нет, на роликах ездить негде. Бронирование путевок обычно открывают в феврале, путевки разбирают быстро, в том году цена за путевку составляла за 21 день 45 тыс. рублей, сертификаты принимают.
Настоящий спортивно-оздоровительный лагерь находится в поселке Новоильинский Нытвенского округа, это на самом деле, рай для спортсменов. Там и купаться есть где, и на роликах ездить, и на велосипедах, территория лагеря огромная, в программу встроены тренировки, спортивные праздники и развлечения. О стоимости путевок, сменах и бронировании ничего не известно, потому что, видимо, все путевки «уйдут» через тренеров, руководителей спортшкол и других коллективов. В этом лагере очень много спорта, свежего воздуха, хорошей еды, дети его хвалят, и соцсети у лагеря одни из самых активных (дети там общаются) .
ЗДОЛ «Комета» в Янычах Пермского муниципального округа тоже иногда принимает спортивные группы, лагерь находится в 40 км от Перми. В прошлом году путевка стоила 45 тыс. рублей, в этом году бронирование еще не началось.
Загородный детский оздоровительный лагерь «Теремок» находится в экологически чистом и историческом уголке Чусовского района — в поселке Верхнечусовские Городки. Дети размещаются в благоустроенных одноэтажных каменных корпусах, в комнатах по 4-5 человек (санузлы и комнаты гигиены находятся на этаже). Пятиразовое питание и ежедневная кружковая работа гарантируются. Путевка на 21 день стоила в прошлом году 43 тыс. рублей, сертификаты принимают.
В детских лагерях «Чайка» и «Ермак», (Кунгурский район), уже открыто бронирование на летний отдых 2025 года. Стоимость путевки составляет 42 000 рублей на 21 день. Для бронирования необходимо внести предоплату в размере 10 000 рублей. В обоих лагерях нет суперсовременных ремонтов, все корпуса — косметически отреставрированное советское наследие. Несмотря на это дети, судя по отзывам в социальных сетях, лагерь очень любят, многие ездят туда не первый год.