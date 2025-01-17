Путевки в лагеря уже разбирают! Куда летом в Прикамье отправить детей и за сколько

Чего на самом деле много, и чем любят отчитываться власти — это лагеря дневного пребывания, в народе этот называется «площадки»: при школах-садиках, дворцах культуры-домах творчества. Вот через них проходит очень много детей. Правда, «площадки» работают, как правило, только в июне и только в первую половину дня. С обеда детей уже надо забирать, и предоставлять сами себе. А, еще есть палаточные лагеря, про них тоже любят отчитываться количеством человек. Если отправлять в них ребенка, лучше все же поставить прививки от клещевого энцефалита.