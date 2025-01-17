Ремонт квартир в Перми в 2025 году подорожает — на сколько и почему

Posted 17 января, 04:46
Published 17 января, 04:46
Modified 17 января, 04:48
Updated 17 января, 04:48
К росту цен буквально на всё жители Перми уже успели привыкнуть в 2024 году. Однако процесс будет только продолжаться, по данным экспертов, и затронет он, в том числе, ремонтные работы. В среднем их стоимость в 2025 году повысится в диапазоне от 10 до 20%, а косметический ремонт в городской квартире, если планировать его без особых изысков обойдется пермякам минимум в 30 000 рублей. И столько придется заплатить за один квадратный метр. Тем, кто запланировал капитальный ремонт, стоит приготовиться к еще более внушительным затратам — минимум 60 000 рублей за «квадрат».
Тигран Симонян, руководитель строительной студии, в беседе с изданием РИА Недвижимость дал неутешительный прогноз и предположил, что в первом квартале 2025 года ремонт подорожает минимум на 15%.
«Ремонт продолжит дорожать, и уже по итогам года суммарный рост стоимости может составить 20%, причем, это минимум. Даже если рассматривать исключительно сами работы, не учитывая стоимость отделочных материалов, рост стоимости фиксируется в диапазоне от 10% до 25% по сравнению с ценами, которые были на рынке в ушедшем 2024 году», — отметил эксперт.
Цены на ремонт растут на протяжении последних нескольких месяцев, что, конечно, не могли не заметить жители Перми, изучающие этот вопрос. С чем это связано? В первую очередь, с тем, что поставщики стройматериалов продолжают увеличивать закупочные цены. Что касается самих услуг, то в этом сегменте цены пока еще стабильны.
Андрей Хрисанов, эксперт в сфере строительства, прогнозирует, что уже в скором времени рабочие, занятые в сфере ремонта, постепенно начнут повышать цены на свои услуги. Причиной тому станет, конечно же, высокий уровень инфляции.
«В 2025 году стоимость выполнения черновых работ может вырасти на 20%, чистовая подорожает на 20%, а услуги рабочих — примерно на 10%. Таким образом, стоимость ремонтных работ, если это „косметика“, вполне может стартовать с 30 000 рублей за квадратный метр. Отвечая на вопрос, сколько стоит ремонт в 1-комнатной квартире площадью в 35-40 квадратных метров, можно предположить, что бюджет точно превысит миллион рублей. Если в такой же квартире делать капитальный ремонт, цена составит более двух миллионов рублей. Причем, 50% стоимости будет приходится только на приобретение необходимых материалов, остальное нужно будет заплатить рабочим. Примерно третья часть бюджета — это все, что связано с обустройством кухни и санузла, в рамках которого ведутся сложные работы с коммуникациями», — рассуждает эксперт.
Безусловно, стоимость ремонта в 2025 году в Перми будет зависеть и от варианта, формата отделки. К примеру, тем, кто собирается обустроить жилье по последним трендам и обставить его качественной мебелью и техникой, придется раскошелиться почти на пять миллионов рублей. И это бюджет для достаточно скромного метража — то есть, для все тех же 30-40 квадратных метров. Причем львиная доля бюджета уйдет на покупку, собственно, техники и предметов интерьера.
За прошедший год в России и в Перми, в частности, стоимость ремонтных работ и сопутствующих материалов увеличилась в среднем на 22,5%. Свою роль в этом сыграла и уже упоминавшаяся инфляция, и сезонный фактор, и общее удорожание отделочных материалов. Такие данные привел Ашот Григорян, генеральный директор компании-разработчика решений для автоматизации платежей, в беседе с изданием «Коммерсантъ».
«Средний чек по ремонтным работам год к году растет, при этом в Росстате приводят данные, согласно которым рост цен на материалы для проведения ремонта и на сам ремонт квартир составляет в диапазоне от 8 до 10%. Так, ремонт двухкомнатной квартиры метражом примерно в 55 квадратных метров оценивается более чем в два миллиона рублей, ремонт трехкомнатной квартиры стоит уже 3 миллиона рублей. По сравнению с данными за 2023 год, это больше почти на 10%», — отмечает эксперт.
Позиция поставщиков стройматериалов — фактор, который многие считают ключевым в удорожании стоимости ремонтных работ. Такого мнения придерживаются представители «Лемана Про», OBI и других торговых сетей. Кроме того, на рост цен влияет и повышение спроса, а он остается стабильным — за счет тех покупателей, которые только начинают приступать к ремонту квартир в новых домах, приобретенных несколько лет назад.
Еще одна тенденция последних месяцев — сокращение числа транзакций. Это объясняется тем, что покупатели предпочитают приобретать нужные им материалы сразу и в больших объемах — заранее, чтобы успеть до очередного этапа повышения цен.
В целом, строительные и отделочные материалы неуклонно дорожают в России на протяжении как минимум последних пяти лет. Так, только начиная с 2020 года рост превысил 70%.
Елена Леликова, директор по закупкам в группе компаний «А101», в комментарии для издания «Коммерсантъ» отметила, что больше всего прибавили в стоимости газоблоки — они подорожали почти на 100%.
«Стоимость бетона за последние четыре года выросла на 44%, гидроизоляция и арматура подорожали в два раза, теплоизоляция — почти на 150%. В середине 2024 года основные позиции в сегменте стройматериалов прибавили в стоимости около 15%. Летом спрос на них становится особенно высоким, а в прошлом году сложилась и вовсе беспрецедентная ситуация — пришлось восстанавливать дома в регионах, где был сильный паводок, плюс ко всему, спрос на участки под ИЖС побил очередной рекорд. В результате объем предложения серьезным образом сократился, и цены ожидаемо выросли», — объяснила эксперт.
Кстати, вокруг цен на газоблоки в Перми не так давно разгорелся настоящий скандал. Мы писали о том, что цены на этот материал у производителя ПЗСП увеличились почти в два раза всего за год. При проверке выяснилось, что такое увеличение росту затрат на, собственно, производство, совершенно не соответствовало. В УФАС сделали вывод, что предприятие своим положением на пермском рынке злоупотребляло, ущемляя интересы покупателей. В результате производителя оштрафовали почти на полмиллиона рублей.
Как быть — все-таки решиться на ремонт квартиры, затянув пояса потуже, или отложить столь затратное мероприятие на другой, более благоприятный период? Каждый решает сам, однако результаты опросов демонстрируют, что большая часть жителей России все-таки откладывает такие планы, причем, на не вполне определенный срок. И дело не только в высокой стоимости отделочных материалов, но и в том, что нужные товары бывает не так просто найти — после осеннего бума ассортимент значительно сузился.
Полтора миллиона рублей — именно на такой бюджет ориентировались жители Перми, собиравшиеся сделать ремонт в квартире в 2024 году. Причем, речь шла об отделке типовой 1-комнатной квартире, но с нуля. Годом ранее бюджет составлял чуть меньше — порядка 1,4 миллиона рублей.
Юрий Гольдберг, управляющий партнер цифровой платформы по обустройству жилья, в комментарии к материалу на сайте «Тинькофф Журнал» обратил внимание на то, что разница между суммами только кажется небольшой.
«Не стоит забывать, что многие зарубежные производители стройматериалов с российского рынка ушли, и в таких условиях при возведении домов начали использовать местные аналоги, более дешевые, и, как правило, менее качественные. Это и сантехника, и различные сухие смеси, и многое другое. Да и сами собственники квартир начали отдавать предпочтение именно недорогим материалам», — отмечает эксперт.
Однако тем, кто все-таки решил не отказываться от ремонта квартиры в Перми в 2025 году, нужно приготовиться к более внушительным затратам. Особенно будут кусаться цены на материалы, необходимые для чистовой отделки.