Ремонт квартир в Перми в 2025 году подорожает — на сколько и почему

К росту цен буквально на всё жители Перми уже успели привыкнуть в 2024 году. Однако процесс будет только продолжаться, по данным экспертов, и затронет он, в том числе, ремонтные работы. В среднем их стоимость в 2025 году повысится в диапазоне от 10 до 20%, а косметический ремонт в городской квартире, если планировать его без особых изысков обойдется пермякам минимум в 30 000 рублей. И столько придется заплатить за один квадратный метр. Тем, кто запланировал капитальный ремонт, стоит приготовиться к еще более внушительным затратам — минимум 60 000 рублей за «квадрат».