Россельхознадзор оштрафовал завод «Ромашкино» в Прикамье за угрозу жизни граждан

Posted 17 января, 05:06
Published 17 января, 05:06
Modified 17 января, 05:08
Updated 17 января, 05:08
ООО «Мясоперерабатывающий завод „Ромашкино“», находящееся в деревне Берег Камы Пермского округа, попалось на множестве нарушений. Их выявила внеплановая проверка Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю в декабре прошлого года, рассказала пресс-служба ведомства.
Во время проверки оказалось, что в зоне мойки производственного цеха на полу и стене сколота плитка. В производственной зоне на стене камеры образовались следы коррозии. Кроме того, полы оснащены бетонным канализационным желобом, конструкция которого не может исключить риск загрязнения пищевой продукции. А отходы на предприятии складывали в не промаркированные, открытые емкости. Замороженное мясо в камере хранения находилось на расстоянии менее 30 см.
Помимо этого, в камере хранения лежал костный куриный остаток весом 10 кг, ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали, что затрудняет прослеживаемость подконтрольных ветнадзору грузов. Также на предприятии отсутствовала информация об используемом сырье для выработки продукции.
Генеральным директором завода «Ромашкино» (по данным базы Rusprofile это Сергей Захаров) утверждена система менеджмента безопасности пищевой продукции. При ней замороженное сырье должно храниться в камере с температурным режимом не ниже -12°, при аналогичной температура должна проводиться и транспортировка готовой продукции. Тогда как по стандартам температура хранения мяса должна быть не выше -18°. Кроме того, на заводе «Ромашкино» производственные процессы не разделялись, хотя это необходимо для исключения загрязнения сырья и пищевой продукции.
Россельхознадзор усмотрел нарушение требований Закона РФ «О ветеринарии», а также технических регламентов Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности пищевой продукции» и ряда утвержденных ветеринарных правил. В результате во вторник, 14 января, ведомство привлекло ООО «Мясоперерабатывающий завод „Ромашкино“» к административному штрафу по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение технических регламентов, повлекшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, жизни или здоровью животных). Размер штрафа не уточняется, однако по данной статье для юридических лиц он составляет от 300 до 600 тыс. рублей.
По информации базы Rusprofile, ООО «Мясоперерабатывающий завод „Ромашкино“» занимается переработкой и консервированием мяса. Предприятие зарегистрировано в ноябре 2017 года. Численность сотрудников в 2023 году составила 14 человек. За 2023 год выручка «Ромашкино» составила 505 млн рублей, прибыль — 2,1 млн рублей.