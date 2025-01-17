Россельхознадзор оштрафовал завод «Ромашкино» в Прикамье за угрозу жизни граждан

Генеральным директором завода «Ромашкино» (по данным базы Rusprofile это Сергей Захаров) утверждена система менеджмента безопасности пищевой продукции. При ней замороженное сырье должно храниться в камере с температурным режимом не ниже -12°, при аналогичной температура должна проводиться и транспортировка готовой продукции. Тогда как по стандартам температура хранения мяса должна быть не выше -18°. Кроме того, на заводе «Ромашкино» производственные процессы не разделялись, хотя это необходимо для исключения загрязнения сырья и пищевой продукции.