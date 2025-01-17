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Posted 17 января, 12:40

Published 17 января, 12:40

Modified 17 января, 12:41

Updated 17 января, 12:41

«Зарни Инь. Золотая баба» Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького (Кудымкар)

Шесть пермских спектаклей могут пополнить Золотой фонд театральных постановок России

17 января 2025, 12:40
Фото: сайт Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького. «Зарни Инь. Золотая баба» Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького (Кудымкар)

В Золотой фонд театральных постановок могут войти 6 спектаклей из Прикамья

Постановки отобраны из более чем тысячи претендентов.

На сайте Союза театральных деятелей РФ появился список спектаклей, которые прошли первый этап отбора постановок для включения в «Золотой фонд театральных постановок России». На появление лонг-листа первым обратил внимание «Новый компаньон».

В список вошли шесть спектаклей театров Пермского края:

  • «Звездопад» (12+) Камерного драматического театра «Доминанта» (Лысьва), режиссёр Любовь Зайцева, премьера состоялась в 2019 г.;
  • «Зарни Инь. Золотая баба» (12 +) Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького (Кудымкар), режиссёр Ирина Ткаченко, премьера состоялась в 2021 г.;
  • «Врач» (12 +) Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина, режиссёр Андрей Шляпин, премьера состоялась в 2022 г.;
  • «Ночь перед Рождеством» (6 +) театра кукол «Карабаска» (Пермь), режиссёр Сергей Брижань, премьера состоялась в 2013 г.;
  • «Мачеха Саманишвили» (12 +) театра «У Моста» (Пермь), режиссёр Сергей Федотов, премьера состоялась в 2019 г.;
  • «Материнское поле» (12 +) театра «Туки-Луки» (Пермь), режиссёр Ярослав Колчанов, премьера состоялась в 2020 г.

Акция Союза театральных деятелей «Золотой фонд театральных постановок России» приурочена к 150-летию организации. Юбилей будет отмечаться в 2026 году.

Спектакли для участия в конкурсе отправляли сами театры. Первоначальный список постановок-претендентов от 400 театров со всей России насчитывал более 1000.

Как подчёркивает издание, от Перми в конкурсе не участвовали ни Театр-Театр, ни Пермский театр оперы и балета, ни ТЮЗ: это связано с различными организационными моментами, бюрократическими сложностями, сжатыми сроками, которые были отведены для подачи заявки.

Сформированный пул спектаклей отсмотрели на видео эксперты, рекомендованные региональными отделениями Союза, и составили лонг-лист из 300 названий, среди которых есть и шесть спектаклей театров из Пермского края.

В итоговый список «Золотого фонда» должно войти ровно 100 спектаклей. Руководство СТД планирует снять их видеоверсии и опубликовать в свободном доступе в Интернете.

В декабре в одной из «пирамид» в центре Перми открылось новое пространство для культурного досуга — детская сцена Пермского академического Театра-Театра. Первый показ прошел для приглашенных зрителей еще 25 декабря, а премьерные спектакли для всех — «Легенда о драконах» (6+) и «Алиса в стране чудес» (3+) появились в программе.

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#Пермь#Культура#Театр
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