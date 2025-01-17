Шесть пермских спектаклей могут пополнить Золотой фонд театральных постановок России

Posted 17 января, 12:40
Published 17 января, 12:40
Modified 17 января, 12:41
Updated 17 января, 12:41
На сайте Союза театральных деятелей РФ появился список спектаклей, которые прошли первый этап отбора постановок для включения в «Золотой фонд театральных постановок России». На появление лонг-листа первым обратил внимание «Новый компаньон».
В список вошли шесть спектаклей театров Пермского края:
Акция Союза театральных деятелей «Золотой фонд театральных постановок России» приурочена к 150-летию организации. Юбилей будет отмечаться в 2026 году.
Спектакли для участия в конкурсе отправляли сами театры. Первоначальный список постановок-претендентов от 400 театров со всей России насчитывал более 1000.
Как подчёркивает издание, от Перми в конкурсе не участвовали ни Театр-Театр, ни Пермский театр оперы и балета, ни ТЮЗ: это связано с различными организационными моментами, бюрократическими сложностями, сжатыми сроками, которые были отведены для подачи заявки.
Сформированный пул спектаклей отсмотрели на видео эксперты, рекомендованные региональными отделениями Союза, и составили лонг-лист из 300 названий, среди которых есть и шесть спектаклей театров из Пермского края.
В итоговый список «Золотого фонда» должно войти ровно 100 спектаклей. Руководство СТД планирует снять их видеоверсии и опубликовать в свободном доступе в Интернете.
В декабре в одной из «пирамид» в центре Перми открылось новое пространство для культурного досуга — детская сцена Пермского академического Театра-Театра. Первый показ прошел для приглашенных зрителей еще 25 декабря, а премьерные спектакли для всех — «Легенда о драконах» (6+) и «Алиса в стране чудес» (3+) появились в программе.