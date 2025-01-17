Шесть пермских спектаклей могут пополнить Золотой фонд театральных постановок России

В декабре в одной из «пирамид» в центре Перми открылось новое пространство для культурного досуга — детская сцена Пермского академического Театра-Театра. Первый показ прошел для приглашенных зрителей еще 25 декабря, а премьерные спектакли для всех — «Легенда о драконах» (6+) и «Алиса в стране чудес» (3+) появились в программе.