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Posted 17 января, 07:20

Published 17 января, 07:20

Modified 17 января, 07:22

Updated 17 января, 07:22

Стало известно, какую запрещенку пытались пронести в пермском аэропорту в 2024 году

Стало известно, какую запрещенку пытались пронести в пермском аэропорту в 2024 году

17 января 2025, 07:20
Фото: fusionbrain.ai.
Сюжет
Аэропорт
Ранее сообщалось о том, какие животные летали авиарейсами.

В пермском аэропорту продолжают подводить итоги 2024 года. Сегодня, 17 января, в пресс-службе аэровокзала сообщили, что в ушедшем году сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 3 тыс. 484 предмета у жителей и гостей Перми. Чаще всего пассажиры пытались пронести на борт:

  • парфюмерию и косметику в емкостях более 100 мл;
  • иглы для подкожных инъекций;
  • портативные зарядные устройства мощностью свыше 160Wh;
  • инструменты и ножи;
  • алкоголь не в заводских упаковках;
  • оружие.

Есть общие правила, что нельзя взять с собой в ручную кладь. Однако они могут немного отличаться у разных авиакомпаний. Поэтому перед путешествием пермякам рекомендуется изучить список запрещенных к провозу вещей на сайте авиаперевозчика.

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Запрещенные предметы
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