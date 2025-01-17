Стало известно, какую запрещенку пытались пронести в пермском аэропорту в 2024 году

Posted 17 января, 07:20
Published 17 января, 07:20
Modified 17 января, 07:22
Updated 17 января, 07:22
В пермском аэропорту продолжают подводить итоги 2024 года. Сегодня, 17 января, в пресс-службе аэровокзала сообщили, что в ушедшем году сотрудники службы авиационной безопасности изъяли 3 тыс. 484 предмета у жителей и гостей Перми. Чаще всего пассажиры пытались пронести на борт:
Есть общие правила, что нельзя взять с собой в ручную кладь. Однако они могут немного отличаться у разных авиакомпаний. Поэтому перед путешествием пермякам рекомендуется изучить список запрещенных к провозу вещей на сайте авиаперевозчика.