Убийцу пермского следователя приговорили к 17 годам колонии

Posted 17 января, 07:05
Published 17 января, 07:05
Modified 17 января, 07:45
Updated 17 января, 07:45
Судья Пермского краевого суда Олег Ахматов признал пенсионера Росгвардии Алексея Головина виновным в убийстве следователя Евгения Середкина, сообщает журналист Properm.ru из зала суда. На оглашение приговора по громкому делу сегодня здесь собрались журналисты всех ведущих СМИ Перми.
Головина приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Суд взыскал с него в общей сложности в пользу потерпевших около 8 млн рублей.
Ранее мужчина сам чистосердечно признался, что нанес жертве множественные удары топором на глазах его детей. Гособвинение просило приговорить Головина к 19 годам колонии строго режима и трем годам ограничения свободы, а также удовлетворить гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда.
Во время рассмотрения дела в суде Головин заявил, что готов подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Суд сначала удовлетворил ходатайство и приостановил производство по делу, но через несколько дней изменил решение по ходатайству родных убитого.
Алексея Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября сентября 2024 года он пробрался в квартиру Середкина и несколько раз ударил топором жертву. Действия происходили на глазах 11-летнего ребенка.
После совершения преступления Головин сам сообщил о произошедшем в полицию. Тело мужчины нашли утром 10 сентября. Подсудимый является бывшим мужем бывшей жены покойного следователя. О мотивах убийства он говорить отказывался, но впоследствии в суде стало известно от его родителей, что Головин якобы хотел остановить насилие в отношении его супруги и бывшей жены Середкина.