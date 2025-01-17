Убийцу пермского следователя приговорили к 17 годам колонии

Во время рассмотрения дела в суде Головин заявил, что готов подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Суд сначала удовлетворил ходатайство и приостановил производство по делу, но через несколько дней изменил решение по ходатайству родных убитого.