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Posted 17 января, 07:05

Published 17 января, 07:05

Modified 17 января, 07:45

Updated 17 января, 07:45

Убийцу пермского следователя приговорили к 17 годам колонии

Убийцу пермского следователя приговорили к 17 годам колонии

17 января 2025, 07:05
Фото: properm.ru.
9 сентября сентября 2024 года он Алексей Головин зашел в квартиру Евгения Середкина и несколько раз ударил его топором.

Судья Пермского краевого суда Олег Ахматов признал пенсионера Росгвардии Алексея Головина виновным в убийстве следователя Евгения Середкина, сообщает журналист Properm.ru из зала суда. На оглашение приговора по громкому делу сегодня здесь собрались журналисты всех ведущих СМИ Перми.

Головина приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Суд взыскал с него в общей сложности в пользу потерпевших около 8 млн рублей.

Судья Олег Ахматов огласил приговор
Бывшая жена Евгения Середкина
Судья Олег Ахматов огласил приговор. Фото: properm.ru

Ранее мужчина сам чистосердечно признался, что нанес жертве множественные удары топором на глазах его детей. Гособвинение просило приговорить Головина к 19 годам колонии строго режима и трем годам ограничения свободы, а также удовлетворить гражданские иски потерпевших о взыскании морального вреда.

Во время рассмотрения дела в суде Головин заявил, что готов подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Суд сначала удовлетворил ходатайство и приостановил производство по делу, но через несколько дней изменил решение по ходатайству родных убитого.

Алексея Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября сентября 2024 года он пробрался в квартиру Середкина и несколько раз ударил топором жертву. Действия происходили на глазах 11-летнего ребенка.

После совершения преступления Головин сам сообщил о произошедшем в полицию. Тело мужчины нашли утром 10 сентября. Подсудимый является бывшим мужем бывшей жены покойного следователя. О мотивах убийства он говорить отказывался, но впоследствии в суде стало известно от его родителей, что Головин якобы хотел остановить насилие в отношении его супруги и бывшей жены Середкина.

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#Происшествия#Общество#Суд#Прокуратура
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