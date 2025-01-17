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Posted 17 января, 16:21

Published 17 января, 16:21

Modified 17 января, 16:22

Updated 17 января, 16:22

В Прикамье простились с погибшим на СВО 54-летним Анатолием Якушевым

В Большесосновском округе простились с погибшим на СВО 54-летним земляком

17 января 2025, 16:21
Фото: 1MI.

В Прикамье простились с погибшим на СВО 54-летним Анатолием Якушевым

Сюжет
Военная операция на Украине
В Прикамье простились с погибшим на СВО 54-летним Анатолием Якушевым.

Сегодня, 17 января, в Большесосновском округе простился с участником специальной военной операции Анатолием Якушевым. Об этом сообщает местная администрация в официальном паблике.

Анатолий Якушев родился 8 августа 1970 года. В 1985 году окончил Тойкинскую среднюю школу. С 1985 по 1988 учился в СПТУ с. Большая Соснова, получив специальность — водитель. 1988 году ушёл в армию, служил в Германии, младший сержант.

«Принял взвешенное решение и подписал контракт с Министерством обороны РФ, Анатолий Владимирович без сомнения встал на защиту Родины, ее интересов, целостности в борьбе с фашизмом и нацизмом, не пожалев своей жизни ради мира на земле», — сообщают в администрации.

Подробности службы и гибели военнослужащего чиновники не сообщают.

Ранее сообщалось, что во время СВО погиб Игорь Шумков из Александровского округа, что официально подтвердили местные власти.

#Военная операция на Украине#Сво
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