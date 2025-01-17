В Большесосновском округе простились с погибшим на СВО 54-летним земляком

Posted 17 января, 16:21
Published 17 января, 16:21
Modified 17 января, 16:22
Updated 17 января, 16:22
Сегодня, 17 января, в Большесосновском округе простился с участником специальной военной операции Анатолием Якушевым. Об этом сообщает местная администрация в официальном паблике.
Анатолий Якушев родился 8 августа 1970 года. В 1985 году окончил Тойкинскую среднюю школу. С 1985 по 1988 учился в СПТУ с. Большая Соснова, получив специальность — водитель. 1988 году ушёл в армию, служил в Германии, младший сержант.
«Принял взвешенное решение и подписал контракт с Министерством обороны РФ, Анатолий Владимирович без сомнения встал на защиту Родины, ее интересов, целостности в борьбе с фашизмом и нацизмом, не пожалев своей жизни ради мира на земле», — сообщают в администрации.
Подробности службы и гибели военнослужащего чиновники не сообщают.
Ранее сообщалось, что во время СВО погиб Игорь Шумков из Александровского округа, что официально подтвердили местные власти.