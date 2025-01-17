В Большесосновском округе простились с погибшим на СВО 54-летним земляком

«Принял взвешенное решение и подписал контракт с Министерством обороны РФ, Анатолий Владимирович без сомнения встал на защиту Родины, ее интересов, целостности в борьбе с фашизмом и нацизмом, не пожалев своей жизни ради мира на земле», — сообщают в администрации.