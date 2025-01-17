В одном из поселков Прикамья нет воды и света. Местные жители уезжать не хотят

На своей странице «ВКонтакте» Анна Батагова объясняет, что нужно «пробить» примерно 9 км по болотистой местности. До прихода морозов отправить технику к поврежденной подстанции невозможно, это планировалось сделать в 20-х числах января. Администрация округа организовала выезд оперативной группы для определения, кому из жителей нужна помощь с восстановлением подачи света и воды. Интересно, что больше половины местных жителей получили сертификаты и имеют собственное жилье в городе, однако продолжают жить в труднодоступном поселке, где нет социально значимых объектов. Остальные от переселения отказываются. Комиссия по переселению граждан из труднодоступных населенных пунктов уже выезжала ранее к людям, однако последние все равно отказались переехать.