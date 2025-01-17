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Posted 17 января, 11:35

Published 17 января, 11:35

Modified 17 января, 11:37

Updated 17 января, 11:37

В поселке Пильва Чердынского округа отключили свет и воду

В одном из поселков Прикамья нет воды и света. Местные жители уезжать не хотят

17 января 2025, 11:35
Фото: Изображение Midjourney.

В поселке Пильва Чердынского округа отключили свет и воду

Сюжет
Коммунальный рай
Далеко не все жители Пильвы подключены к сетям по договору.

Прокуратура Чердынского района проверяет факт отсутствия водоснабжения и электроэнергии в поселке Пильва. По предварительным данным, на трансформаторе произошло отключение света и воды в населенном пункте, где проживает 15 человек. Сейчас идут работы по устранению последствий аварии.

Как рассказала пресс-служба прокуратуры Пермского края, во время надзорных мероприятий будут оценены действия местной администрации по своевременному устранению аварии и обеспечению людей коммунальными услугами.

По словам главы администрации Чердынского округа Анны Батаговой, власти принимают меры по решению проблемы. В поселке Пильва наблюдаются перебои с электроснабжением. Здесь проживает всего 21 человек. При этом договор о потреблении услуг электроснабжения с ПАО «Пермэнергосбыт» заключен лишь у двух местных жителей, остальные подключены к системе незаконно. На место инцидента выехала аварийная бригада и провела обследование. Также «Пермэнергосбыт» должен доставить специалистов и крупногабаритную технику (лабораторию) в труднодоступный поселок, чтобы провести диагностику и восстановить подачу коммунальных услуг.

На своей странице «ВКонтакте» Анна Батагова объясняет, что нужно «пробить» примерно 9 км по болотистой местности. До прихода морозов отправить технику к поврежденной подстанции невозможно, это планировалось сделать в 20-х числах января. Администрация округа организовала выезд оперативной группы для определения, кому из жителей нужна помощь с восстановлением подачи света и воды. Интересно, что больше половины местных жителей получили сертификаты и имеют собственное жилье в городе, однако продолжают жить в труднодоступном поселке, где нет социально значимых объектов. Остальные от переселения отказываются. Комиссия по переселению граждан из труднодоступных населенных пунктов уже выезжала ранее к людям, однако последние все равно отказались переехать.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Прокуратура#Чердынский район
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