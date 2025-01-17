В Ординском округе Прикамья простятся с погибшим на СВО Николаем Лукиным

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Информация о гибели военнослужащих из Пермского края публикуется в соцсетях местных администраций, учебных заведений, на страницах представителей власти, а также родными и близкими. Точное число потерь не раскрывается.