properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 02:26

Published 17 января, 02:26

Modified 17 января, 02:28

Updated 17 января, 02:28

В Ординском округе Прикамья простятся с погибшим на СВО Николаем Лукиным

В Ординском округе Прикамья простятся с погибшим на СВО Николаем Лукиным

17 января 2025, 02:26
Фото: Администрация Ординского муниципального округа.
Сюжет
Военная операция на Украине
Подробности гибели уроженца Пермского края не сообщаются.

В селе Шляпники Ординского района простятся с Николаем Лукиным, погибшим в ходе СВО. Похороны состоятся сегодня, 17 января, сообщают местные власти.

Уроженец Пермского края погиб 21 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи. Прощание с ним состоится в 11:00 часов в Шляпниковском Доме культуры, по адресу: ул. Трактовая, д. 13а. Отпевание пройдёт в Свято-Власьевской церкви в 11:30 .
Захоронение состоится на кладбище села Шляпники.

Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Информация о гибели военнослужащих из Пермского края публикуется в соцсетях местных администраций, учебных заведений, на страницах представителей власти, а также родными и близкими. Точное число потерь не раскрывается.

Читайте также:
На СВО погиб 37-летний гранатометчик Евгений Батуев из КосыВ Лысьве простятся с погибшим на СВО Сергеем ШестаковымВ Прикамье простились с младшим сержантом Сирином Дусаковым, погибшим на СВО
#Военная операция на Украине#Сво#Некролог#Специальная военная операция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика