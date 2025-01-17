В Ординском округе Прикамья простятся с погибшим на СВО Николаем Лукиным

Posted 17 января, 02:26
Published 17 января, 02:26
Modified 17 января, 02:28
Updated 17 января, 02:28
В селе Шляпники Ординского района простятся с Николаем Лукиным, погибшим в ходе СВО. Похороны состоятся сегодня, 17 января, сообщают местные власти.
Уроженец Пермского края погиб 21 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи. Прощание с ним состоится в 11:00 часов в Шляпниковском Доме культуры, по адресу: ул. Трактовая, д. 13а. Отпевание пройдёт в Свято-Власьевской церкви в 11:30 .
Захоронение состоится на кладбище села Шляпники.
Специальная военная операция на территории Украины продолжается с 24 февраля 2022 года. Информация о гибели военнослужащих из Пермского края публикуется в соцсетях местных администраций, учебных заведений, на страницах представителей власти, а также родными и близкими. Точное число потерь не раскрывается.