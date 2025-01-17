В Перми новый председатель Арбитражного суда. Кто он?

Валерий Голубцов окончил юридический факультете Пермского классического университета в 1997 году. Через два года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Сочетание публичных и частных начал в гражданско-правовом регулировании отношений государственной собственности». В 2008 году в Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством».