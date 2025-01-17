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Posted 17 января, 06:38

Published 17 января, 06:38

Modified 17 января, 07:18

Updated 17 января, 07:18

В Перми новый председатель Арбитражного суда. Кто он?

В Перми новый председатель Арбитражного суда. Кто он?

17 января 2025, 06:38
Фото: Изображение Midjourney / predprin.psu.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Указ о назначении был подписан 16 января.

Назначен новый председатель Арбитражного суда Пермского края. Им стал доктор юридических наук Валерий Голубцов. Соответствующий указ 16 января подписал президент РФ Владимир Путин.

Валерий Голубцов окончил юридический факультете Пермского классического университета в 1997 году. Через два года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Сочетание публичных и частных начал в гражданско-правовом регулировании отношений государственной собственности». В 2008 году в Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Участие Российской Федерации в имущественных отношениях, регулируемых гражданским законодательством».

В апреле 2011 года указом президента РФ был назначен судьей Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. В апреле 2022 года назначен на должность заместителя председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. Является профессором кафедры гражданского права ПГНИУ.

В должности председателя Арбитражного суда Пермского края Валерий Голубцов сменил Татьяну Мещерякову, руководившую судом с декабря 2018 года по декабрь 2024 года.

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#Кадровые перестановки#Арбитражный суд
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