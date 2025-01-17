В Перми официально запрещено нахождение детей на опасных горках

В январе мэр Перми Эдуард Соснин обратил внимание на то, что дети катаются с не приспособленной для детских игр горки. Это склон Слудской горки на пересечении улиц Попова и Петропавловской. «На первый взгляд, это может показаться забавным развлечением, но, к сожалению, это очень опасно», — писал 6 января глава города в своем Telegram-канале.