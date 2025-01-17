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Posted 17 января, 11:42

Published 17 января, 11:42

Modified 17 января, 11:44

Updated 17 января, 11:44

В Перми официально запрещено нахождение детей в определённых местах

В Перми официально запрещено нахождение детей на опасных горках

17 января 2025, 11:42
Фото: properm.ru.

В Перми официально запрещено нахождение детей в определённых местах

Городские власти определились с тем, какие места в городе считать опасными.

Мэрия Перми вносит изменения в перечень мест, где не допускается нахождение детей. В документах на сайте администрации, на которые первыми внимание обратил «Коммерсант-Прикамье», этот список расширен.

Теперь в этот перечень входят также «места, используемые для катания с горок в зимний период, граничащие с автомобильными дорогами (включая внутриквартальные проезды), железнодорожными и трамвайными путями, водоемами; имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и так далее)».

Отмечают, что нахождение в этих местах может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.

В январе мэр Перми Эдуард Соснин обратил внимание на то, что дети катаются с не приспособленной для детских игр горки. Это склон Слудской горки на пересечении улиц Попова и Петропавловской. «На первый взгляд, это может показаться забавным развлечением, но, к сожалению, это очень опасно», — писал 6 января глава города в своем Telegram-канале.

«Рядом, в ледовом городке, можно весело и безопасно провести время. Будьте аккуратны, не рискуйте здоровьем ребят. Объясните детям, если они гуляют одни, что на эспланаде располагаются безопасные горки», — просит пермяков Соснин.

Он пояснял, что внизу находится проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути. Несмотря на установленное ограждение, это зона повышенного риска, и катание здесь может привести к серьезным травмам. Кроме того, активные катания могут негативно сказаться на состоянии зеленых насаждений и газонов.

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#Пермь#Горки
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