В Перми официально запрещено нахождение детей на опасных горках

Posted 17 января, 11:42
Published 17 января, 11:42
Modified 17 января, 11:44
Updated 17 января, 11:44
Мэрия Перми вносит изменения в перечень мест, где не допускается нахождение детей. В документах на сайте администрации, на которые первыми внимание обратил «Коммерсант-Прикамье», этот список расширен.
Теперь в этот перечень входят также «места, используемые для катания с горок в зимний период, граничащие с автомобильными дорогами (включая внутриквартальные проезды), железнодорожными и трамвайными путями, водоемами; имеющие на пути катания препятствия (деревья, заборы, столбы, пешеходные дорожки и так далее)».
Отмечают, что нахождение в этих местах может причинить детям, не достигшим возраста 18 лет, вред здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
В январе мэр Перми Эдуард Соснин обратил внимание на то, что дети катаются с не приспособленной для детских игр горки. Это склон Слудской горки на пересечении улиц Попова и Петропавловской. «На первый взгляд, это может показаться забавным развлечением, но, к сожалению, это очень опасно», — писал 6 января глава города в своем Telegram-канале.
«Рядом, в ледовом городке, можно весело и безопасно провести время. Будьте аккуратны, не рискуйте здоровьем ребят. Объясните детям, если они гуляют одни, что на эспланаде располагаются безопасные горки», — просит пермяков Соснин.
Он пояснял, что внизу находится проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути. Несмотря на установленное ограждение, это зона повышенного риска, и катание здесь может привести к серьезным травмам. Кроме того, активные катания могут негативно сказаться на состоянии зеленых насаждений и газонов.