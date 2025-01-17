В Прикамье сильнее всего дорожали селёдка, тарифы на вывоз ТКО и электроника

Posted 17 января, 14:03
Published 17 января, 14:03
Modified 17 января, 14:05
Updated 17 января, 14:05
В декабре 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился 101,4%. Опережающими темпами дорожали продовольственные товары, сообщают в Пермьстате.
Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась за прошедший месяц на 3,6%. Значительный рост цен зафиксирован на сельдь солёную (на 12,5%), рыбу солёную, маринованную, копчёную (на 6,3%), икру лососевых рыб (на 6,1%), солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы (на 6,0%), рыбу мороженную (на 4,1%), пельмени (на 8,6%), яйца (на 7,7%), куру охлаждённую и мороженую (на 6,5%), колбасу варёную (на 5,7%), консервы мясные для детского питания (на 5,7%), масло сливочное (на 5,0%), сыры (на 4,9%), молоко питьевое (на 3,0%), шоколад (на 5,6%), конфеты шоколадные (4,4%), кофе (на 3,4%).
В то же время, хотя и менее заметно (на 0,2-1,7%), снизилась стоимость рыбы живой и охлаждённой, кальмаров, мясокопчёностей, сахара, мёда, чая зеленого, бараночных изделий.
В декабре выросли цены на практически весь наблюдаемый ассортимент овощной продукции. Также подорожали фрукты и цитрусовые (на 2,6-7,4%), за исключением груш, сухофруктов и апельсинов, которые подешевели в пределах 1,1-2,2%.
Увеличение стоимости продукции общественного питания за месяц составило 1,6%.
Цены на непродовольственные товары поднялись в текущем периоде в среднем на 0,6%. Отдельные виды детской, женской и мужской одежды и обуви, трикотажных изделий, товаров для животных подорожали на 0,1-6,4%. Стоимость парфюмерно-косметических товаров, моющих и чистящих средств менялась разнонаправленно: индексы цен сложились от 97,0% по зубным пастам до 111,5% по пенам для бритья.
Цены на мебель увеличились в среднем на 1,7%.
В декабре подорожало большинство наблюдаемых электротоваров и бытовых приборов (на 0,8-11,9%). Выросла стоимость обследуемых телерадиотоваров (на 4,5%), инструментов и оборудования (на 3,8%), средств связи (на 2,4%), персональных компьютеров (на 1,8%). Подешевели товары садоводства (на 5,7%).
Индекс цен на медикаменты составил 100,2%, в том числе на ЖНВЛП — 100,4%. Стоимость медицинских товаров увеличилась за месяц на 0,3%, цены на перевязочные материалы, напротив, на 0,2% снизились.
В декабре продолжило дорожать топливо моторное (на 1,7%). Лидером роста цен вновь стал бензин автомобильный марки АИ-98 и выше (на 2,4%). Стоимость дизельного топлива и бензина автомобильного марок АИ-92 и АИ-95 поднялась на 1,5-1,6%.
Потребительские цены на нефтепродукты в Прикамье снова подросли, писали мы вчера, 16 января, но высокооктановые марки бензина незначительно подешевели, следует из статистических данных Росстата.
Основное влияние на индекс цен на услуги, сложившийся по Пермскому краю, оказало снижение стоимости проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следования (на 9,4-9,9%), услуг зарубежного туризма (на 8,6%), санаторно-оздоровительных услуг (на 5,4%), услуг гостиниц (на 4,5%). Одновременно значительно увеличился тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (в 1,4 раза), а также отмечалось удорожание билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования (на 0,1-13,9%), проезда в такси (на 5,6%), экскурсионных (на 4,4%) и услуг организаций культуры (на 3,9%), услуг бань (на 3,0%), ветеринарных услуг (на 2,1%).