В Прикамье сильнее всего дорожали селёдка, тарифы на вывоз ТКО и электроника

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась за прошедший месяц на 3,6%. Значительный рост цен зафиксирован на сельдь солёную (на 12,5%), рыбу солёную, маринованную, копчёную (на 6,3%), икру лососевых рыб (на 6,1%), солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы (на 6,0%), рыбу мороженную (на 4,1%), пельмени (на 8,6%), яйца (на 7,7%), куру охлаждённую и мороженую (на 6,5%), колбасу варёную (на 5,7%), консервы мясные для детского питания (на 5,7%), масло сливочное (на 5,0%), сыры (на 4,9%), молоко питьевое (на 3,0%), шоколад (на 5,6%), конфеты шоколадные (4,4%), кофе (на 3,4%).