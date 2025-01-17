В жестком ДТП на улице Докучаева в Перми пострадали пять человек

В краевом ГУ МВД Properm.ru рассказали, что 16 января в 21:40 водитель Subaru 1993 года рождения, двигаясь по ул. Докучаева в направлении ул. Сочинская, выехал на встречку, и влетел в Renault и Nissan. Пострадали водители всех машин, участвовавших в ДТП, и два пассажира Subaru. По факту автоаварии проводится проверка.