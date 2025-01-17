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Posted 17 января, 03:26

Published 17 января, 03:26

Modified 17 января, 03:33

Updated 17 января, 03:33

В жестком ДТП на улице Докучаева в Перми пострадали пять человек

В жестком ДТП на улице Докучаева в Перми пострадали пять человек

17 января 2025, 03:26
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дтп
Столкнулись три автомобиля.

В Перми на ул. Докучаева иномарка вылетела на встречную полосу и въехала в два автомобиля. Пострадали пять человек.

Видео жесткого ДТП появилось в телеграм-канале «Пермь с огоньком». На нем видно, что три машины получили серьезные повреждения. Рядом стоит скорая.

В краевом ГУ МВД Properm.ru рассказали, что 16 января в 21:40 водитель Subaru 1993 года рождения, двигаясь по ул. Докучаева в направлении ул. Сочинская, выехал на встречку, и влетел в Renault и Nissan. Пострадали водители всех машин, участвовавших в ДТП, и два пассажира Subaru. По факту автоаварии проводится проверка.

Видео: Изображение Midjourney.
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