В жестком ДТП на улице Докучаева в Перми пострадали пять человек

Posted 17 января, 03:26
Published 17 января, 03:26
Modified 17 января, 03:33
Updated 17 января, 03:33
В Перми на ул. Докучаева иномарка вылетела на встречную полосу и въехала в два автомобиля. Пострадали пять человек.
Видео жесткого ДТП появилось в телеграм-канале «Пермь с огоньком». На нем видно, что три машины получили серьезные повреждения. Рядом стоит скорая.
В краевом ГУ МВД Properm.ru рассказали, что 16 января в 21:40 водитель Subaru 1993 года рождения, двигаясь по ул. Докучаева в направлении ул. Сочинская, выехал на встречку, и влетел в Renault и Nissan. Пострадали водители всех машин, участвовавших в ДТП, и два пассажира Subaru. По факту автоаварии проводится проверка.