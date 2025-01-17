Валерий Чупраков покидает пост президента ФК «Амкар Пермь»

По данным «Ъ-Прикамье», краевые власти, основной попечитель «Амкара», решили кардинально поменять схему управления клубом. Пост президента ликвидируется, вместо него создадут наблюдательный совет ФК. Главой совета станет Дмитрий Мартынов, ныне являющийся замначальника УФСБ по Пермскому краю около пяти лет, а также активно болеющий за «Амкар».