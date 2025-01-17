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Posted 17 января, 09:56

Published 17 января, 09:56

Modified 17 января, 09:58

Updated 17 января, 09:58

Президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков уходит с должности

Валерий Чупраков покидает пост президента ФК «Амкар Пермь»

17 января 2025, 09:56
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru.

Президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков уходит с должности

Сюжет
Амкар
По неофициальной информации, его уход обсуждался еще осенью.

Президент футбольного клуба «Амкар Пермь» Валерий Чупраков уходит со своей должности. Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба «Амкара». Первым об этом рассказал «Ъ-Прикамье».

Валерий Чупраков:

— Сегодня мой последний рабочий день на должности президента клуба. Таков футбол — он учит нас принимать сложные, но необходимые решения. Три года назад мы вместе поставили спортивную цель, а я принял на себя ответственность реализовать её. Эта цель важнее должности: если она ещё не выполнена, значит, нужны перемены — и я готов начать эти перемены собственным примером.

По данным «Ъ-Прикамье», краевые власти, основной попечитель «Амкара», решили кардинально поменять схему управления клубом. Пост президента ликвидируется, вместо него создадут наблюдательный совет ФК. Главой совета станет Дмитрий Мартынов, ныне являющийся замначальника УФСБ по Пермскому краю около пяти лет, а также активно болеющий за «Амкар».

Новость о возможной отставке Валерия Чупракова стала распространяться осенью прошлого года. По результатам FONBET Кубка России «Амкар» занял второе место в третьей лиге и не смог выйти в высший дивизион.

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