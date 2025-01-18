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Posted 18 января, 16:34

Published 18 января, 16:34

Modified 18 января, 16:36

Updated 18 января, 16:36

БК «Парма» уступил в Москве МБА-МАИ со счётом 91:76

БК «Парма» уступил в Москве

18 января 2025, 16:34
Фото: Единая лига ВТБ.

БК «Парма» уступил в Москве МБА-МАИ со счётом 91:76

Счет встречи с МБА-МАИ — 91:76.

«Парма» в гостях уступила столичной МБА-МАИ — 91:76 (17:13, 27:19, 24:16, 23:28).

Лучшими в составе «Парма» были Гарретт Нэвелс (21 очков), Александр Захаров (10 очков), Ройс Хэмм (9 + 8 подборов).

Красно-белые после большого перерыва контролировали развитие событий и обыграли «ПАРМУ» впервые с 2022 года.

Евгений Пашутин, главный тренер «Пармы»:

— Сейчас мы играем каждые три дня, были тяжелые матчи с «Енисеем» и ЦСКА, отдали много энергии. По сути, перед матчем с МБА-МАИ тренировались только один день. Этот момент где-то сыграл свою роль, нам не хватило энергии в защите. Москвичи этим воспользовались, играли в пост на Зубкова, мы с ним не справились поначалу, поменяли свои действия в обороне, но стали получать атаки из-за дуги. Мы проанализируем свою игру, сделаем выводы. Сегодня была контактная борьба, мы позволили МБА-МАИ бросить очень много штрафных, значит, не справились с ними. Нужно разбираться и находить ошибки в себе, должны лучше защищаться, забирать подбор и действовать активнее в атаке. Именно в таком ключе мы хотим действовать. Сегодня соперник победил абсолютно заслуженно.

Следующий матч «Парма» проведёт 25 января в гостях в Саратове с «Автодором».

#Спорт#Пермь
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