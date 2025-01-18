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Posted 18 января, 12:31

Published 18 января, 12:31

Modified 18 января, 12:33

Updated 18 января, 12:33

Температура воздуха в Прикамье 21 января может снизиться до ‐28…–33°С

Период аномально тёплой погоды в Прикамье заканчивается на следующей неделе

18 января 2025, 12:31
Фото: 1MI.

Температура воздуха в Прикамье 21 января может снизиться до ‐28…–33°С

Синоптики прогнозируют падение температуры воздуха в Прикамье до ‐28…–33°С

На следующей неделе в Прикамье может установиться зимняя погода. Похолодать до ‐28…–33°С может уже ночью 21 января — утром 22 января, сообщают эксперты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».

Ожидается, что погода в Пермском крае в третьей декаде января окажется нестабильной, со значительными температурными контрастами. Вероятны, как вторжения арктического воздуха, ведущие к первым этой зимой 30-градусным морозам, так и волны тепла с повышением температуры до -2°С. Такая изменчивость, скорее всего, обеспечит выпадение осадков и снегонакопление.

Прогноз носит предварительный характер, в ближайшие два-три дня возможны уточнения.

Тем временем, календарная весна наступит уже через полтора месяца. Пермские синоптики рассказывали Properm.ru, ждать ли ее прихода раньше обычного.

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