Период аномально тёплой погоды в Прикамье заканчивается на следующей неделе

Ожидается, что погода в Пермском крае в третьей декаде января окажется нестабильной, со значительными температурными контрастами. Вероятны, как вторжения арктического воздуха, ведущие к первым этой зимой 30-градусным морозам, так и волны тепла с повышением температуры до -2°С. Такая изменчивость, скорее всего, обеспечит выпадение осадков и снегонакопление.