Период аномально тёплой погоды в Прикамье заканчивается на следующей неделе

Posted 18 января, 12:31
Published 18 января, 12:31
Modified 18 января, 12:33
Updated 18 января, 12:33
На следующей неделе в Прикамье может установиться зимняя погода. Похолодать до ‐28…–33°С может уже ночью 21 января — утром 22 января, сообщают эксперты научно-популярного проекта «Метеоролог и я».
Ожидается, что погода в Пермском крае в третьей декаде января окажется нестабильной, со значительными температурными контрастами. Вероятны, как вторжения арктического воздуха, ведущие к первым этой зимой 30-градусным морозам, так и волны тепла с повышением температуры до -2°С. Такая изменчивость, скорее всего, обеспечит выпадение осадков и снегонакопление.
Прогноз носит предварительный характер, в ближайшие два-три дня возможны уточнения.
Тем временем, календарная весна наступит уже через полтора месяца. Пермские синоптики рассказывали Properm.ru, ждать ли ее прихода раньше обычного.