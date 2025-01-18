Пермяков призывают сообщать о снегоходах в особо охраняемых природных территориях

Жители Перми, которые стали свидетелями передвижения транспортного средства в ООПТ, могут зафиксировать номера ТС, время и его местоположение. Данную информацию и фотоматериалы необходимо направить в адрес МКУ «Пермское городское лесничество» по почте: [email protected].