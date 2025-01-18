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Posted 18 января, 06:20

Published 18 января, 06:20

Modified 18 января, 06:22

Updated 18 января, 06:22

На территориях ООПТ Перми запрещена езда на снегоходах

Пермяков призывают сообщать о снегоходах в особо охраняемых природных территориях

18 января 2025, 06:20
Фото: 1MI.

На территориях ООПТ Перми запрещена езда на снегоходах

Въезд сторонней техники на территорию таких резерватов запрещен.

В границах особо охраняемых природных территорий местного значения (ООПТ) в Перми запрещена езда на снегоходах и других транспортных средствах. Об этом напоминают в администрации города.

Согласно природоохранному законодательству в границах ООПТ запрещён проезд и стоянка транспортных средств в том числе снегоходов и мотоциклов (за исключением транспортных средств, обеспечивающих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия). Нарушение установленных законодательством норм влечёт наложение административной ответственности — штраф до 20 тыс. рублей.

Жители Перми, которые стали свидетелями передвижения транспортного средства в ООПТ, могут зафиксировать номера ТС, время и его местоположение. Данную информацию и фотоматериалы необходимо направить в адрес МКУ «Пермское городское лесничество» по почте: [email protected].

Торги на разработку проектно-сметной документации по благоустройству территории у Мотовилихинского пруда возобновлены. Согласно информации на портале госзакупок, власти снова ищут исполнителя.

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#Пермь#Ограничение движения#Городские леса#Леса
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