Пермяков призывают сообщать о снегоходах в особо охраняемых природных территориях

Posted 18 января, 06:20
Published 18 января, 06:20
Modified 18 января, 06:22
Updated 18 января, 06:22
В границах особо охраняемых природных территорий местного значения (ООПТ) в Перми запрещена езда на снегоходах и других транспортных средствах. Об этом напоминают в администрации города.
Согласно природоохранному законодательству в границах ООПТ запрещён проезд и стоянка транспортных средств в том числе снегоходов и мотоциклов (за исключением транспортных средств, обеспечивающих противопожарные и лесохозяйственные мероприятия). Нарушение установленных законодательством норм влечёт наложение административной ответственности — штраф до 20 тыс. рублей.
Жители Перми, которые стали свидетелями передвижения транспортного средства в ООПТ, могут зафиксировать номера ТС, время и его местоположение. Данную информацию и фотоматериалы необходимо направить в адрес МКУ «Пермское городское лесничество» по почте: [email protected].
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