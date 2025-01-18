Стало известно, откуда сальмонеллы попали в продукцию «Хлебницы»

Несколько десятков жителей Перми отравились в конце декабря 2024 года. Они покупали выпечку, салаты («Мимоза», «Винегрет» и «Оливье»). После этого людям потребовалась медицинская помощь. У пермяков выявили возбудитель сальмонеллёза. Было возбуждено уголовное дело. Управляющая пекарнями сообщила, что всему виной некачественное сырье, поставленное в сеть производителями.