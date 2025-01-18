Стало известно, откуда сальмонеллы попали в продукцию «Хлебницы»

Posted 18 января, 08:44
Published 18 января, 08:44
Modified 18 января, 08:45
Updated 18 января, 08:45
Стало известно, в каком сырье пекарни «Хлебница» были сальмонеллы. Об этом сообщает портал 59.RU.
По данным издания, проверка Роспотребнадзора показала, что возбудитель сальмонеллёза был в натёртом сыре и нарезанных грибах в вакуумных упаковках, сосисках «Куриные охлаждённые третьего сорта „Аппетитные“» Кунгурского мясокомбината и глубокозамороженной тушке цыплёнка-бройлера потрошённой первого сорта Акашевской птицефабрики.
На птицефабрике порталу сообщили, что Роспотребнадзор брал пробы тушек птицы в начале декабря, но они соответствовали требованиям. Связаться с предпринимателем, который поставлял продукцию предприятия «Хлебнице», изданию не удалось. Кунгурский мясокомбинат не ответил на запрос портала.
Несколько десятков жителей Перми отравились в конце декабря 2024 года. Они покупали выпечку, салаты («Мимоза», «Винегрет» и «Оливье»). После этого людям потребовалась медицинская помощь. У пермяков выявили возбудитель сальмонеллёза. Было возбуждено уголовное дело. Управляющая пекарнями сообщила, что всему виной некачественное сырье, поставленное в сеть производителями.
11 января судья Свердловского районного суда Татьяна Хаснуллина рассмотрела ходатайство следствия СУ СК России по Пермскому краю об аресте в СИЗО предпринимательницы Юлии Гагариной и исполнительного директора сети «Хлебница» Ксении Троицкой. Их задержали накануне вечером и предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Женщин отправили до 9 марта под домашний арест.