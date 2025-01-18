Святость крещенских вод

Posted 18 января, 03:00
Published 18 января, 03:00
Modified 18 января, 04:01
Updated 18 января, 04:01
О символике и истории праздника, его традициях и обычаях читайте в нашем материале.
Богоявление или Крещение Господне православные в России отмечают 19 января. Праздник Крещения Господня — один из древних, исконных, праздников христианской церкви. Его установление, по мнению богословов, относится еще к временам апостолов. Греческое, одно из древнейших название праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление. Оно связано с тем, что, по мнению верующих, Бог приходит в мир в этот день. Делает это Он для того, чтобы явить миру Свет Неприступный, говорили отцы Церкви.
Связан праздник, его история, с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. День этот с давних пор встречался христианами с большим подъемом потому, что он напоминал каждому об собственном крещении, побуждал верующих глубже осознать силу этого таинства.
Все четыре Евангелия свидетельствуют о событиях, связанных с Крещением: Матфей Мф.3:1–17, Марк Мк.1:1–11, Лука Лк.3:1–22 и Иоанн Ин.1:15–33. Как отмечают Евангелисты, Господь послал пророка Иоанна, чтобы подготовить народ к пришествию Мессии. И Иоанн Креститель начал общаться с народом Израилевым. Проповедь пророка Иоанна была проста, но проникала в самую душу слушателей: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ” говорил пророк. Кроме того, пророк говорил о том, что грядет Мессия, Спаситель, предвещая тем самым пришествие Христа.
Грешники приходили к Иоанну на берега Иордана, каялись в грехах и символически смывали их с себя, погружаясь в реку.
Пришёл к Иоанну и Христос, вошёл в Иордан, чтобы принять на себя все последствия грехов человека вместе со страданием и болью, которые они приносят. И первое благодатное событие произошло, как только Христос вышел из Иордана: воды освятились. После крещения на Христа снизошёл Дух Святой в образе голубя, а с неба раздался голос: «Ты сын мой возлюбленный; в тебе моё благоволение!» Так Бог Отец засвидетельствовал, что Иисус — его сын, пишут евангелисты.
Крещение Иоанново было символическим и означало, что как тело омывается и очищается водою, так и душа человека, кающегося и уверовавшего в Спасителя, будет очищена от всех грехов.
Иоанн говорил, что за ним идёт Сильнейший его, который будет крестить людей не водой, но Духом Святым. Как считают богословы, именно после Крещения Иисус явил Себя миру как Христос, Сын Божий.
Отметим, что Крещение — это начало восстановления первоначального образа Божьего в падшем человеке. Крещение делает человека «единой отраслью» со Христом, приближает и воссоединяет человека к Нему. В воде крещения человек умирает для греха и воскресает для Бога.
Традиции Крещения
Крещение, или Богоявление, празднуется Русской Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января установлен строгий пост.
В память о том, что Спаситель Крещением освятил воду, введено её освещения или же водосвятие. В храмах воду освящают дважды — 18 и 19 января: читаются специальные молитвы и в них просят о придании воде благодатных свойств.
Верующие святую воду набирают сразу после богослужения и хранят дома. Набирать воду рекомендуется в чистые и закрытые емкости. Подойдут бутылки или банки с крышками.
Считается, что Крещенская вода является свежей от Крещения до Крещения, но и оставшаяся с прошлого года не теряет своей благодатной силы. Хранить святую воду нужно в доме рядом с иконами в стеклянной или керамической посуде.
Не рекомендуется выливать остатки воды в раковину. Если их все же необходимо утилизировать, лучше полить святой водой цветы или вылить ее в реку, одним словом — найти место, по которому не ходят люди и вылить воду туда.
В народе верят, что святая вода в отличие от обычной не портится. Как показывает опыт, она может храниться долгое время, оставаясь при этом свежей. Впрочем, скептики говорят, что происходит это чаще всего ввиду определенных условий хранения: обычно святая вода находится в плотно закрытой емкости, ее не открывают и не используют просто так.
Купания в проруби не имеют отношения к церковным традициям и вере в целом. Это молодой обычай, появившийся немногим более 30 лет назад. Ввели моду на окунание в прорубь изначально любители «моржевания» — люди закалённые и подготовленные.
Затем число желающих нырнуть в иордань начало расти и сейчас для многих, особенно далеких от веры людей, процесс погружения в прорубь подменяет саму суть праздника — духовное очищение, единение с Христом через повторение процедуры крещения. Однако иордань освящается, прежде всего, чтобы люди могли набрать воду, а не купаться в ней.
Впрочем, и любителей ныряния в Перми и крае не забыли.
В Перми будут оборудованы три места для купаний в Крещение Господне:
В Мотовилихинском районе:
Во всех местах установят специальные купели с поручнями и безопасным полом. Там будут работать ответственные люди, которые будут направлять поток желающих окунуться. О правилах безопасности дополнительно будут оповещать по громкой связи. Здесь же будут дежурить сотрудники МЧС, скорой помощи, спасатели и полиция, а также будут открыты теплые места для обогрева.
Чтобы без риска для здоровья окунуться в прорубь, стоит соблюдать несколько простых правил.