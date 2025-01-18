Святость крещенских вод

Пришёл к Иоанну и Христос, вошёл в Иордан, чтобы принять на себя все последствия грехов человека вместе со страданием и болью, которые они приносят. И первое благодатное событие произошло, как только Христос вышел из Иордана: воды освятились. После крещения на Христа снизошёл Дух Святой в образе голубя, а с неба раздался голос: «Ты сын мой возлюбленный; в тебе моё благоволение!» Так Бог Отец засвидетельствовал, что Иисус — его сын, пишут евангелисты.