properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 января, 11:40

Published 18 января, 11:40

Modified 18 января, 11:42

Updated 18 января, 11:42

В Пермском крае на пожаре погиб мужчина

В Чайковском округе в сгоревшем доме обнаружен труп мужчины

18 января 2025, 11:40
Фото: 1MI.

В Пермском крае на пожаре погиб мужчина

Сюжет
Чайковский
Дом сгорел практически полностью.

 

В Чайковском городском округе на пожаре погиб мужчина. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в деревне Маракуши Чайковского городского округа поступило 16 января в 22:59. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 18 человек личного состава и шести единиц техники.

На месте пожарными установлено, что происходит горение частного жилого дома.

К сожалению, на пожаре имеется погибший — мужчина. Ликвидация пожара площадью в 135 кв. метров — в 00:16.

Причина пожара устанавливается.

На улице Красноборская в Перми 16 января произошло возгорание внутри металлического ангара, в котором находились емкости с парафином. Пожар на территории предприятия по производству воска, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Читайте также:
В Перми ликвидировали пожар на территории предприятия по производству воскаПожарные в Краснокамске спасли мужчину из горящей квартирыДевушка-курьер мошенников лишила жителя Чайковского более чем 1,1 миллиона
#Происшествия#Пожар#Чайковский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика