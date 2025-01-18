В Чайковском округе в сгоревшем доме обнаружен труп мужчины

Posted 18 января, 11:40
Published 18 января, 11:40
Modified 18 января, 11:42
Updated 18 января, 11:42
В Чайковском городском округе на пожаре погиб мужчина. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в деревне Маракуши Чайковского городского округа поступило 16 января в 22:59. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 18 человек личного состава и шести единиц техники.
На месте пожарными установлено, что происходит горение частного жилого дома.
К сожалению, на пожаре имеется погибший — мужчина. Ликвидация пожара площадью в 135 кв. метров — в 00:16.
Причина пожара устанавливается.
На улице Красноборская в Перми 16 января произошло возгорание внутри металлического ангара, в котором находились емкости с парафином. Пожар на территории предприятия по производству воска, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.