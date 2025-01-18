В ДТП с участием питбайка в Пермском округе погиб 12-летний мальчик

Posted 18 января, 03:57
Published 18 января, 03:57
Modified 18 января, 05:19
Updated 18 января, 05:19
Вчера, 17 января, в Пермском муниципальном округе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Погиб 12-летний мальчик, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Со стороны посёлка Сылва в направлении Троицы двигался автомобиль Nissan. На 5 километре автодороги Новые Ляды — Троица водитель выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с питбайком. Водитель Nissan скрылся с места происшествия.
В результате ДТП 15-летний подросток, управлявший мини-мотоциклом, с травмами госпитализирован в больницу. Его 12-летний пассажир погиб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали вероятно, причастного к совершению наезда, и доставили в территориальный отдел внутренних дел.
Гражданин отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Проводится разбирательство. Собранные материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия решения.
На днях был осуждён дальнобойщик из Удмуртии, который совершил ДТП с пятью погибшими в Прикамье в июле 2023 года.