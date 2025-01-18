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Posted 18 января, 03:57

Published 18 января, 03:57

Modified 18 января, 05:19

Updated 18 января, 05:19

В Пермском крае в ДТП с участием питбайка погиб 12-летний мальчик

В ДТП с участием питбайка в Пермском округе погиб 12-летний мальчик

18 января 2025, 03:57
Фото: 1MI.

В Пермском крае в ДТП с участием питбайка погиб 12-летний мальчик

Водитель, сбивший мини-мотоцикл, скрылся с места происшествия.

Вчера, 17 января, в Пермском муниципальном округе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Погиб 12-летний мальчик, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Со стороны посёлка Сылва в направлении Троицы двигался автомобиль Nissan. На 5 километре автодороги Новые Ляды — Троица водитель выехал на полосу встречного движения. Там легковушка столкнулась с питбайком. Водитель Nissan скрылся с места происшествия.

В результате ДТП 15-летний подросток, управлявший мини-мотоциклом, с травмами госпитализирован в больницу. Его 12-летний пассажир погиб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали вероятно, причастного к совершению наезда, и доставили в территориальный отдел внутренних дел.

Гражданин отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Проводится разбирательство. Собранные материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия решения.

На днях был осуждён дальнобойщик из Удмуртии, который совершил ДТП с пятью погибшими в Прикамье в июле 2023 года.

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#Происшествия#Пермь
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