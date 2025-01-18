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Posted 18 января, 07:59

Published 18 января, 07:59

Modified 18 января, 08:01

Updated 18 января, 08:01

В Краснокамске установят модульный причал для речных судов за 28,2 млн рублей

В Краснокамске установят новый модульный причал для речных судов

18 января 2025, 07:59
Фото: ВКонтакте/Акватрейл | Путешествия по Пермскому краю.

В Краснокамске установят модульный причал для речных судов за 28,2 млн рублей

Сюжет
Краснокамск
Уже заключен контракт на его изготовление между властями края и ООО «Пермская судоверфь».

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края и ООО «Пермская судоверфь» заключили контракт на изготовление и установки модульного причала для речных судов в Краснокамске. Об этом сообщает Business-Class.

Стоимость работ составит 28,2 млн рублей, завершить их подрядчик должен не позднее 31 мая 2025 года. Уже определено место установки причала. Он появится на набережной Камы, у ротонды.

В прошлом году обустроены новые модульные причалы в Перми и Закамске. Между ними стало курсировать электросудно «Экоходъ-2». В сезон навигации оно перевезло 7,6 тыс. пассажиров. Было анонсировано и продление маршрута до Краснокамска.

В планах властей на 2025–2027 годы — строительство пяти новых причалов: помимо Краснокамска они появятся в Добрянке, Ильинском, Осе и Оханске.

Круизные суда смогут заходить в Добрянку, Осу и Ильинский, сообщал в декабре заместитель председателя регионального правительства Алексей Черников.

Уже сейчас идет работа над причалом для Соликамска — он готов на 90% и будет установлен в 2025-м. «В проекте в последующие три года поставить три причала в Добрянку, Осу и в Ильинский. Мы хотели бы, чтобы туда тоже заходили круизные лайнеры», — говорит Черников.

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