В Краснокамске установят новый модульный причал для речных судов

Posted 18 января, 07:59
Published 18 января, 07:59
Modified 18 января, 08:01
Updated 18 января, 08:01
Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края и ООО «Пермская судоверфь» заключили контракт на изготовление и установки модульного причала для речных судов в Краснокамске. Об этом сообщает Business-Class.
Стоимость работ составит 28,2 млн рублей, завершить их подрядчик должен не позднее 31 мая 2025 года. Уже определено место установки причала. Он появится на набережной Камы, у ротонды.
В прошлом году обустроены новые модульные причалы в Перми и Закамске. Между ними стало курсировать электросудно «Экоходъ-2». В сезон навигации оно перевезло 7,6 тыс. пассажиров. Было анонсировано и продление маршрута до Краснокамска.
В планах властей на 2025–2027 годы — строительство пяти новых причалов: помимо Краснокамска они появятся в Добрянке, Ильинском, Осе и Оханске.
Круизные суда смогут заходить в Добрянку, Осу и Ильинский, сообщал в декабре заместитель председателя регионального правительства Алексей Черников.
Уже сейчас идет работа над причалом для Соликамска — он готов на 90% и будет установлен в 2025-м. «В проекте в последующие три года поставить три причала в Добрянку, Осу и в Ильинский. Мы хотели бы, чтобы туда тоже заходили круизные лайнеры», — говорит Черников.