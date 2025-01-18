В отношении виновника смертельного ДТП в Сылве возбуждено уголовное дело

Вчера вечером 15-летний подросток и 12-летний мальчик ехали на мини-мотоцикле, но были сбиты легковым автомобилем Nissan. В результате 12-летний пассажир питбайка погиб, а водитель госпитализирован с травмами. Водитель легковушки скрылся с места аварии.