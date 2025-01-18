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Posted 18 января, 05:17

Published 18 января, 05:17

Modified 18 января, 05:18

Updated 18 января, 05:18

В отношении виновника смертельного ДТП под Пермью возбуждено уголовное дело

В отношении виновника смертельного ДТП в Сылве возбуждено уголовное дело

18 января 2025, 05:17
Фото: 1MI.

В отношении виновника смертельного ДТП под Пермью возбуждено уголовное дело

Сюжет
Дети
Мужчина скрылся с места происшествия.

В отношении сбившего в посёлке Сылва под Пермью питбайк нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело. Подробности сообщают в краевом СУ СКР.

Вчера вечером 15-летний подросток и 12-летний мальчик ехали на мини-мотоцикле, но были сбиты легковым автомобилем Nissan. В результате 12-летний пассажир питбайка погиб, а водитель госпитализирован с травмами. Водитель легковушки скрылся с места аварии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения, совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами).

По данным следствия, мужчина пребывал в алкогольном опьянении. Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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