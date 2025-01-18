В Перми скончался известный художник и видеооператор Владислав Рашидов

Posted 18 января, 12:00
Published 18 января, 12:00
Modified 18 января, 12:01
Updated 18 января, 12:01
После продолжительной болезни в возрасте 54 года скончался видеооператор Владислав Рашидов, который долгое время работал на пермской телекомпании ВЕТТА. Он ушёл из жизни вечером 17 января, сообщила бывшая жена умершего, художник Елизавета Талавира.
Елизавета отметила, что Рашидов был талантливым художником, поэтом, отличным видеооператором и добрым человеком. Дата похорон, которые пройдут в Нижнекамске, пока не объявлена.
Владислав Рашидов известен пермякам, как оператор телеканала ВЕТТА, а за пределами Перми известен как художник, который участвовал в многочисленных выставках по всей России. Его работы находятся в частных коллекциях Голландии, Израиля, США и Канады.
Осенью 2023 года в пермской Арт-Резиденции состоялась персональная выставка Рашидова под названием «Мимика алхимика».
В минувшую среду, 8 января, скончался художник по свету Сергей Васильев. Выдающемуся мастеру было 52 года.