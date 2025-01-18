В Пермском крае выявлены заболевшие свиным гриппом

По оценке заведующей кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера, профессора Ирины Фельдблюм, H1N1 не будет иметь высокого распространения, а метапневмовирус циркулирует давно, и взрослое население региона имеет к нему антитела.