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Posted 18 января, 10:45

Published 18 января, 10:45

Modified 18 января, 10:46

Updated 18 января, 10:46

В Пермском крае выявлены случаи заболевания свиным гриппом

В Пермском крае выявлены заболевшие свиным гриппом

18 января 2025, 10:45
Фото: 1MI.

В Пермском крае выявлены случаи заболевания свиным гриппом

Случаи в Роспотребнадзоре называют «единичными».

В регионе выявлены единичные случаи заражения вирусом H1N1, известным так же как «свиной грипп». О наличии заболевших сообщает «Новый компаньон» с ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Среди выявленных возбудителей болезней в крае отсутствует метапневмовируса. В Пермском крае преимущественно циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Эпидемический порог не превышен, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

По оценке заведующей кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера, профессора Ирины Фельдблюм, H1N1 не будет иметь высокого распространения, а метапневмовирус циркулирует давно, и взрослое население региона имеет к нему антитела.

В Пермском крае выросло еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом. По статистике, за прошлую неделю, с 6 по 12 января, в регионе зарегистрировано 8 тыс. 184 случая заражения простудными заболеваниями.

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#Общество#Грипп#Здравоохранение#Орви#Эпидемия ОРВИ
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