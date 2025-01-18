В Пермском крае выявлены заболевшие свиным гриппом

Posted 18 января, 10:45
Published 18 января, 10:45
Modified 18 января, 10:46
Updated 18 января, 10:46
В регионе выявлены единичные случаи заражения вирусом H1N1, известным так же как «свиной грипп». О наличии заболевших сообщает «Новый компаньон» с ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Среди выявленных возбудителей болезней в крае отсутствует метапневмовируса. В Пермском крае преимущественно циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы. Эпидемический порог не превышен, ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
По оценке заведующей кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. Вагнера, профессора Ирины Фельдблюм, H1N1 не будет иметь высокого распространения, а метапневмовирус циркулирует давно, и взрослое население региона имеет к нему антитела.
В Пермском крае выросло еженедельное число заболевших ОРВИ и гриппом. По статистике, за прошлую неделю, с 6 по 12 января, в регионе зарегистрировано 8 тыс. 184 случая заражения простудными заболеваниями.