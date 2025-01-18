Житель Карагая ездил и попался с поддельным водительским удостоверением

Posted 18 января, 07:26
Published 18 января, 07:26
Modified 18 января, 07:28
Updated 18 января, 07:28
В Карагае возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина попался с фальшивым водительским удостоверением, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В декабре прошлого года в ночное время внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекла «Лада Гранта». Водитель транспортного средства при проезде перекрестка не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда. Водителя остановили.
При проверке данных выяснилось, что водительское удостоверение, которое молодой человек предоставил сотрудникам полиции, фактически было выдано жительнице Сахалинской области. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Результаты подтвердили, что он является подделкой.
Выяснилось, что ранее подозреваемый, находясь в Москве, приобрел поддельный документ у неустановленного лица.
Сейчас мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо поддельного документа».
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Пермский театр оперы и балета предупреждает об участившихся случаях подделки билетов. В учреждении просят зрителей не покупать билеты с рук, ведь в этом случае нельзя быть уверенными в их подлинности.