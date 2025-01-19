Автор гимна Пермского края окончил ПГИК, защитившись на «отлично»

Председателем Государственной квалификационной комиссии был доцент Российской академии музыки им. Гнесиных, член Союза композиторов России Петр Климов. Он отметил высокое качество выпускной работы Иванова и разнообразие жанров творческих работ, представленных выпускником на экзамене: Строгановская симфония, Концерт для фортепиано с оркестром в 3-х частях, Электронной музыка для фестиваля EFEST, композиция «Звоны» для хора и электронной арфы.