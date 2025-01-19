Автор гимна Пермского края окончил ПГИК, защитившись на «отлично»

Posted 19 января, 06:55
Published 19 января, 06:55
Modified 19 января, 06:57
Updated 19 января, 06:57
Выпускник «Консерватории» ПГИК Сергей Иванов получил «отлично» за итоговый междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Сергей Иванов — композитор, продюсер, звукорежиссер, автор официального Гимна Пермского края. В институте руководит Центром саунд дизайна и визуальных технологий.
Направление подготовки «Композиция» было открыто в ПГИК в 2019 году благодаря совместным усилиям преподавателей кафедры теории и истории музыки и композитора, председателя правления Пермского регионального отделения Союза композиторов России, лауреата премии им. Д. Д. Шостаковича Игоря Машукова.
Председателем Государственной квалификационной комиссии был доцент Российской академии музыки им. Гнесиных, член Союза композиторов России Петр Климов. Он отметил высокое качество выпускной работы Иванова и разнообразие жанров творческих работ, представленных выпускником на экзамене: Строгановская симфония, Концерт для фортепиано с оркестром в 3-х частях, Электронной музыка для фестиваля EFEST, композиция «Звоны» для хора и электронной арфы.
Руководителем выпускной квалификационной работы Иванова была профессор Надежда Петрусева.
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