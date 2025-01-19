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Posted 19 января, 06:55

Published 19 января, 06:55

Modified 19 января, 06:57

Updated 19 января, 06:57

Сергей Иванов стал выпускником отделения «Консерватория» в ПГИК

Автор гимна Пермского края окончил ПГИК, защитившись на «отлично»

19 января 2025, 06:55
Фото: со страницы Сергея Иванова в социальных сетях.

Сергей Иванов стал выпускником отделения «Консерватория» в ПГИК

В Пермском государственном институте культуры сразу после новогодних каникул состоялись государственные аттестационные испытания студента «Консерватории» по специальности «Композиция» Сергея Иванова.

Выпускник «Консерватории» ПГИК Сергей Иванов получил «отлично» за итоговый междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Сергей Иванов — композитор, продюсер, звукорежиссер, автор официального Гимна Пермского края. В институте руководит Центром саунд дизайна и визуальных технологий.

Направление подготовки «Композиция» было открыто в ПГИК в 2019 году благодаря совместным усилиям преподавателей кафедры теории и истории музыки и композитора, председателя правления Пермского регионального отделения Союза композиторов России, лауреата премии им. Д. Д. Шостаковича Игоря Машукова.

Председателем Государственной квалификационной комиссии был доцент Российской академии музыки им. Гнесиных, член Союза композиторов России Петр Климов. Он отметил высокое качество выпускной работы Иванова и разнообразие жанров творческих работ, представленных выпускником на экзамене: Строгановская симфония, Концерт для фортепиано с оркестром в 3-х частях, Электронной музыка для фестиваля EFEST, композиция «Звоны» для хора и электронной арфы.

Руководителем выпускной квалификационной работы Иванова была профессор Надежда Петрусева.

Недавно Dj Smash выпустил клип на гимн Перми. Он начинается с приезда военного.

#Сергей иванов#Консерватория#Гимн пермского края#Композитор#Пгик
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