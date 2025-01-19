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Posted 19 января, 09:41

Published 19 января, 09:41

Modified 19 января, 09:43

Updated 19 января, 09:43

На 14-летнего подростка упали футбольные ворота — парень все еще не может ходить

Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о травмировании мальчика в Прикамье

19 января 2025, 09:41
Фото: из группы Город Очёр.

На 14-летнего подростка упали футбольные ворота — парень все еще не может ходить

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования трагического случая в Очере.

Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего в городе Очёре Пермского края.

Мама мальчика, жительница Очера, через информационный центр обратилась к руководителю Следственного комитета страны. Она попросила восстановить справедливость и наказать тех, кто виноват в том, что случилось с её 14-летним сыном.

В августе 2024 года мальчики играли в футбол, и на ребенка упали незакрепленные ворота. Подросток получил серьезные травмы, квалифицированные как «тяжкий вред здоровью». До настоящего времени мальчик не может ходить, продолжает лечение. А виновные лица не привлечены ни к какой ответственности.

Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка.

Это не первый подобный случай, когда из-за незакрепленных ворот сильно травмируются дети. В Александровске мальчик погиб после падения на него спортивного сооружения.

#Спорт#Бастрыкин#Ск рф#Благоустройство#Подросток#Травмы#Александр Бастрыкин#Су ск по пермскому краю#Очёр#Футбольные ворота#Травмировался ребенок
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