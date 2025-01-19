Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о травмировании мальчика в Прикамье

Posted 19 января, 09:41
Published 19 января, 09:41
Modified 19 января, 09:43
Updated 19 января, 09:43
Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по факту травмирования несовершеннолетнего в городе Очёре Пермского края.
Мама мальчика, жительница Очера, через информационный центр обратилась к руководителю Следственного комитета страны. Она попросила восстановить справедливость и наказать тех, кто виноват в том, что случилось с её 14-летним сыном.
В августе 2024 года мальчики играли в футбол, и на ребенка упали незакрепленные ворота. Подросток получил серьезные травмы, квалифицированные как «тяжкий вред здоровью». До настоящего времени мальчик не может ходить, продолжает лечение. А виновные лица не привлечены ни к какой ответственности.
Исполнение поручения Александра Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка.
Это не первый подобный случай, когда из-за незакрепленных ворот сильно травмируются дети. В Александровске мальчик погиб после падения на него спортивного сооружения.