Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о травмировании мальчика в Прикамье

В августе 2024 года мальчики играли в футбол, и на ребенка упали незакрепленные ворота. Подросток получил серьезные травмы, квалифицированные как «тяжкий вред здоровью». До настоящего времени мальчик не может ходить, продолжает лечение. А виновные лица не привлечены ни к какой ответственности.