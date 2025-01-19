Еще успеваете! Сегодня еще можно окунуться в прорубь в честь Крещения

Posted 19 января, 09:04
Published 19 января, 09:04
Modified 19 января, 09:06
Updated 19 января, 09:06
В опросе Superjob приняли участие экономически активные, совершеннолетние горожане. 13% из них собираются принять участие в Крещенских купаниях в этом году. При этом половина из тех, кто сказал, что точно пойдет, решились окунуться в ледяную воду впервые.
Среди тех, кто намерен искупаться, больше мужчин, чем женщин, и больше молодых, в возрасте до 35 лет.
Те, кто не принимает участие в Крещенских купаниях, называют разные причины: «Боюсь простыть»; «Здоровье не позволяет»; «У нас нет хороших оборудованных купелей».
В 2025 году в Перми оборудованы три купели: на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря, в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53, на территории около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской Православной церкви, на Мотовилихинском пруду — за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём.
Окунаться в воду, набирать освященную воду можно весь день, 19 января — в праздник Богоявление Господне.