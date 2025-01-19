Еще успеваете! Сегодня еще можно окунуться в прорубь в честь Крещения

В 2025 году в Перми оборудованы три купели: на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря, в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53, на территории около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской Православной церкви, на Мотовилихинском пруду — за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём.



Окунаться в воду, набирать освященную воду можно весь день, 19 января — в праздник Богоявление Господне.