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Posted 19 января, 09:04

Published 19 января, 09:04

Modified 19 января, 09:06

Updated 19 января, 09:06

Еще успеваете! Сегодня еще можно окунуться в прорубь в честь Крещения

Еще успеваете! Сегодня еще можно окунуться в прорубь в честь Крещения

19 января 2025, 09:04
Фото: 1MI.
В Крещение пермяки традиционно отправляются нырять в проруби — освященные купели. В 2025 году 13 процентов опрошенных совершеннолетних жителей Перми выражали твердое намерение окунуться.

В опросе Superjob приняли участие экономически активные, совершеннолетние горожане. 13% из них собираются принять участие в Крещенских купаниях в этом году. При этом половина из тех, кто сказал, что точно пойдет, решились окунуться в ледяную воду впервые.

Среди тех, кто намерен искупаться, больше мужчин, чем женщин, и больше молодых, в возрасте до 35 лет.

Те, кто не принимает участие в Крещенских купаниях, называют разные причины: «Боюсь простыть»; «Здоровье не позволяет»; «У нас нет хороших оборудованных купелей».

В 2025 году в Перми оборудованы три купели: на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря, в Верхней Курье на улице 1-я линия, 53, на территории около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской Православной церкви, на Мотовилихинском пруду — за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырём.

Окунаться в воду, набирать освященную воду можно весь день, 19 января — в праздник Богоявление Господне.

#Крещение#Крещение Господне#Прорубь#Купашие в крещение
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