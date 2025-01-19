properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 10:25

Published 19 января, 10:25

Modified 19 января, 10:27

Updated 19 января, 10:27

Изменилась сумма сертификатов на детский отдых в Пермском крае

Изменилась сумма сертификатов на детский отдых в Пермском крае

19 января 2025, 10:25
Фото: 1MI.
Как сообщили Properm.ru в министерстве труда и социального развития Пермского края, сумма компенсации за детский отдых в Прикамье проиндексирована. Других изменений, к большому сожалению родителей, нет. Не изменились ни расчетная стоимость путевок, ни требования к доходу для получения компенсации.

Как сообщили Properm.ru в Минтруда и соцразвития Пермского края, государственную поддержку отдыха и оздоровления детей в загородных, санаторных и профильных лагерях, ежегодно получают примерно 20 тысяч детей.

Помощь выражается в: предоставлении путевок; предоставлении сертификата; предоставлении компенсации части расходов на оплату стоимости путевки.

Более 55 тысяч детей получают государственную поддержку в части оплаты питания в лагерях дневного пребывания (с 9.00 до 14.00, реже — с 9.00 до 18.00).

Размер государственной поддержки ежегодно индексируется, в текущем году он увеличен на 7%.

Категории семей, размеры поддержки сохранились. Как и прежде получить относительно ощутимую поддержку могут семьи с детьми-инвалидами или семьи, находящиеся в социально опасном положении (от 100 до 80% расчетной стоимости путевки).

Для остальных категорий семей размер поддержки составляет от 30 до 70% расчетной стоимости путевки в зависимости от уровня дохода семьи. Максимальный размер в 2024 году составлял 18 727,66 рублей (профильный лагерь), 25 537,89 рублей (загородный лагерь), 35 074,32 рублей (санаторный лагерь). В 2025 году — эти суммы увеличат на 7%.

Максимальный размер дохода, при котором семья может быть признана нуждающейся в получении государственной поддержки, сохранился на уровне 3 прожиточных минимумов (взрослый и детский прожиточные минимумы отличаются).

Рыночная цена путевки в детский лагерь в Пермском крае начинается от 40 тыс. рублей.

#Пермский край#Детский отдых#Лагерь#Сертификаты#Путевки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика