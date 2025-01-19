Изменилась сумма сертификатов на детский отдых в Пермском крае

Как сообщили Properm.ru в министерстве труда и социального развития Пермского края, сумма компенсации за детский отдых в Прикамье проиндексирована. Других изменений, к большому сожалению родителей, нет. Не изменились ни расчетная стоимость путевок, ни требования к доходу для получения компенсации.

Как сообщили Properm.ru в Минтруда и соцразвития Пермского края, государственную поддержку отдыха и оздоровления детей в загородных, санаторных и профильных лагерях, ежегодно получают примерно 20 тысяч детей. Помощь выражается в: предоставлении путевок; предоставлении сертификата; предоставлении компенсации части расходов на оплату стоимости путевки. Более 55 тысяч детей получают государственную поддержку в части оплаты питания в лагерях дневного пребывания (с 9.00 до 14.00, реже — с 9.00 до 18.00). Размер государственной поддержки ежегодно индексируется, в текущем году он увеличен на 7%. Категории семей, размеры поддержки сохранились. Как и прежде получить относительно ощутимую поддержку могут семьи с детьми-инвалидами или семьи, находящиеся в социально опасном положении (от 100 до 80% расчетной стоимости путевки). Для остальных категорий семей размер поддержки составляет от 30 до 70% расчетной стоимости путевки в зависимости от уровня дохода семьи. Максимальный размер в 2024 году составлял 18 727,66 рублей (профильный лагерь), 25 537,89 рублей (загородный лагерь), 35 074,32 рублей (санаторный лагерь). В 2025 году — эти суммы увеличат на 7%. Максимальный размер дохода, при котором семья может быть признана нуждающейся в получении государственной поддержки, сохранился на уровне 3 прожиточных минимумов (взрослый и детский прожиточные минимумы отличаются). Рыночная цена путевки в детский лагерь в Пермском крае начинается от 40 тыс. рублей.