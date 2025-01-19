«Начнется веселье». В Перми изымут 170 участков для расширения ул. Соликамской

Posted 19 января, 07:49
Published 19 января, 07:49
Modified 19 января, 07:51
Updated 19 января, 07:51
«Будет война», «Начнется веселье», «Давно пора снести эти развалины», «Ура!» — такими комментариями встретили пермяки новость о том, что власти начинают процесс изъятия участков и объектов недвижимости у собственников для расширения улицы Соликамской. Необходимость реконструкции узкой улицы назрела давно, в 2019 году эта необходимость была оформлена в планы по разработке проекта реконструкции улицы и ее последующего расширения.
О том, что в Перми изымут участки и объекты недвижимости для развития этой транспортной магистрали, стало известно в сентябре 2024 года. Аукцион на право расселения и выкупа выиграло ООО «Юридическая компания „Бизнес-стратегия“». При первоначальной цене контракта она взялась его реализовать за 8 млн рублей. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2025 года. Компания уже помогала властямс оформлением в собственность участков для строительства объекта «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара, участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев».
Улица Соликамская будет реконструирована в 4 этапа на участке от улицы Первомайской до площади Восстания — это примерно 9 километров. Предполагается строительство дороги с 4-х полосным движением, шумозащитными экранами, ливневками.