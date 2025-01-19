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Posted 19 января, 07:49

Published 19 января, 07:49

Modified 19 января, 07:51

Updated 19 января, 07:51

Власти приступили к изъятию участков под расширение улицы Соликамской в Перми

«Начнется веселье». В Перми изымут 170 участков для расширения ул. Соликамской

19 января 2025, 07:49
Фото: из группы «Наш Садовый | Мотовилиха | Пермь».

Власти приступили к изъятию участков под расширение улицы Соликамской в Перми

Сюжет
Пермская езда
На участках, предполагаемых к изъятию, находятся частные жилые дома и нежилая недвижимость. Всего будет изъято 170 участков на улицах Соликамская, Трактовая, Переездная, Кизеловская, Тавдинская, Мостовая.

«Будет война», «Начнется веселье», «Давно пора снести эти развалины», «Ура!» — такими комментариями встретили пермяки новость о том, что власти начинают процесс изъятия участков и объектов недвижимости у собственников для расширения улицы Соликамской. Необходимость реконструкции узкой улицы назрела давно, в 2019 году эта необходимость была оформлена в планы по разработке проекта реконструкции улицы и ее последующего расширения.

О том, что в Перми изымут участки и объекты недвижимости для развития этой транспортной магистрали, стало известно в сентябре 2024 года. Аукцион на право расселения и выкупа выиграло ООО «Юридическая компания „Бизнес-стратегия“». При первоначальной цене контракта она взялась его реализовать за 8 млн рублей. Работы должны быть завершены до 20 декабря 2025 года. Компания уже помогала властямс оформлением в собственность участков для строительства объекта «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара, участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев».

Улица Соликамская будет реконструирована в 4 этапа на участке от улицы Первомайской до площади Восстания — это примерно 9 километров. Предполагается строительство дороги с 4-х полосным движением, шумозащитными экранами, ливневками.

#Пермская езда#Улица соликамская#Расширение соликамской#Реконструкция соликамской#Изъятие участков
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