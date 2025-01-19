Подрядчик по уборке снега в центре Перми стал субподрядчиком по вывозу мусора

По данным СПАРК, МБУ «Полигон» в 2022 году сработало с выручкой 267,6 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 мл рублей, руководитель Василий Быков.

«ДЭС» Пермского края зарегистрировано осенью 2024 года, в полномочия предприятия входит содержание улично-дорожной сети центра Перми. Вывоз мусора первоначально не входил в зону ответственности предприятия.



Источники Properm.ru предполагают, что «общественная нагрузка» появилась у ДЭС в 2025 году, так как пермский региональный оператор по вывозу ТКО и его подрядчики не справлялись в новогодние каникулы с вывозом мусора.