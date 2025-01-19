properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 января, 12:21

Published 19 января, 12:21

Modified 19 января, 12:23

Updated 19 января, 12:23

Подрядчик по уборке снега в центре Перми стал субподрядчиком по вывозу мусора

Подрядчик по уборке снега в центре Перми стал субподрядчиком по вывозу мусора

19 января 2025, 12:21
Фото: properm.ru.
Как стало известно Properm.ru, Дорожно-эксплуатационная служба Пермского края (ДЭС) выполняет услуги по вывозу мусора, по контрактам с МБУ «Полигон».

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе правительства Пермского края в вопросе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) является субподрядчиком МБУ «Полигон».

На то, что ДЭС, занимающийся уборкой снега в центре города, теперь вывозит и мусор, обратили внимание читатели Properm.ru.

Напомним, с 1 января 2025 года ДЭС обслуживает часть Свердловского района (северная часть, до Чкалова), полностью Ленинский район и часть Индустриального района (ограничена шоссе Космонавтов, Васильева, Самолетной, Космонавта Леонова): занимается уборкой дорог, тротуаров от снега и наледи, чистит крыши от снега и сосулек.

По данным СПАРК, МБУ «Полигон» в 2022 году сработало с выручкой 267,6 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 мл рублей, руководитель Василий Быков.
 «ДЭС» Пермского края зарегистрировано осенью 2024 года, в полномочия предприятия входит содержание улично-дорожной сети центра Перми. Вывоз мусора первоначально не входил в зону ответственности предприятия.

Источники Properm.ru предполагают, что «общественная нагрузка» появилась у ДЭС в 2025 году, так как пермский региональный оператор по вывозу ТКО и его подрядчики не справлялись в новогодние каникулы с вывозом мусора.

#Уборка снега#Вывоз мусора#Вывоз снега#ДЭС#Про тко#Мбу полигон#Уборка центра#Оператор по вывозу мусора
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика