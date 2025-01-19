Подрядчик по уборке снега в центре Перми стал субподрядчиком по вывозу мусора

Posted 19 января, 12:21
Published 19 января, 12:21
Modified 19 января, 12:23
Updated 19 января, 12:23
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе правительства Пермского края в вопросе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) является субподрядчиком МБУ «Полигон».
На то, что ДЭС, занимающийся уборкой снега в центре города, теперь вывозит и мусор, обратили внимание читатели Properm.ru.
Напомним, с 1 января 2025 года ДЭС обслуживает часть Свердловского района (северная часть, до Чкалова), полностью Ленинский район и часть Индустриального района (ограничена шоссе Космонавтов, Васильева, Самолетной, Космонавта Леонова): занимается уборкой дорог, тротуаров от снега и наледи, чистит крыши от снега и сосулек.
По данным СПАРК, МБУ «Полигон» в 2022 году сработало с выручкой 267,6 млн рублей, чистая прибыль — 3,5 мл рублей, руководитель Василий Быков.
«ДЭС» Пермского края зарегистрировано осенью 2024 года, в полномочия предприятия входит содержание улично-дорожной сети центра Перми. Вывоз мусора первоначально не входил в зону ответственности предприятия.
Источники Properm.ru предполагают, что «общественная нагрузка» появилась у ДЭС в 2025 году, так как пермский региональный оператор по вывозу ТКО и его подрядчики не справлялись в новогодние каникулы с вывозом мусора.